賴清德披彩帶提名　陳亭妃啟動「感恩溫暖鐵馬行」從白河出發

▲民進黨主席賴清德為台南市長提名人陳亭妃披上彩帶象徵承擔責任，陳亭妃提名隔日即啟動「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，首站從白河出發向鄉親致謝。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長提名人陳亭妃，21日經民進黨中執會正式通過提名，並由兼任黨主席的總統賴清德親自披上彩帶，象徵承擔責任、整隊出發。提名隔日，陳亭妃隨即啟動鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，以實際行動回應人民的託付，首站選在白河，向一路相挺的鄉親及地方信仰中心表達誠摯感謝。

陳亭妃表示，能獲得中執會正式提名，是一份榮耀，更是一份沉甸甸的責任。她特別感謝賴清德主席的託付與期許，也牢記主席所說的話：「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」她強調，初選結束不是終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始，因此選擇在提名後第一天，就用最貼近人民的方式繼續出發。

陳亭妃指出，初選前她以鐵馬走遍各地，向人民尋求支持；如今提名完成，更不能忘記初衷，因此仍以鐵馬回到每一個角落表達感恩之意。這正是她所堅持的「行動政府、行動市長」理念，用鐵馬精神走進基層生活、走進人民日常。

針對22日行程，陳亭妃說明，上午7時50分自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪地方宮廟與街區，串聯信仰中心與居民生活圈。她表示，這趟「亭妃感恩溫暖鐵馬行」，是感謝台南人民陪伴她走過完整27年的重要時刻，在邁入第28年之際，大家共同迎接新的任務，就是「作伙顧台南這個家」，一步一腳印，展現永遠與人民同行的政治初心。

陳亭妃也分享，每一次鐵馬行動都準備象徵與人民連結的信物。1月1日至11日完成的鐵馬37區行動，贈送的是「妃妃鐵馬勳章」；此次鐵馬妃妃part2則準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來365天，天天都與人民站在一起。她強調，桌曆不只是紀念品，更是一份陪伴的承諾，提醒自己每天把人民放在心上。

「今年有新任務，就是作伙顧好台南這個家。」陳亭妃表示，台南是一座重感情、講信用的城市，未來將以團結為力量、以行動為方法，帶領團隊穩健前行，用實際成績回報人民27年來的支持與信任，並共同邁向下一階段「女力改變台南」的重要里程碑。