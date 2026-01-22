　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／12人爭6席！檢察長推薦名單曝　「台獨打手幫凶」陳舒怡入列

▲▼ 法務部外觀 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲檢察長入圍名單出爐，榜上有名多為檢廉體系核心幹部與重量級戰將。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

國台辦本月7日點名高檢署檢察官陳舒怡列入「台獨打手幫兇」名單，引發司法界關注。檢察官人事審議委員會今（22）日公布檢察長遴選推薦名單，陳亦名列其中。檢審會會前會經3分之2以上票數決議，推薦12名強棒級人選送交正式會議，12人爭取6席檢察長職缺，最終由法務部長鄭銘謙圈選核定。

法務部鑑於士林、台中地檢署檢察長任期將於今年3月屆滿，新竹地檢署檢察長出缺，以及屏東地檢署檢察長退休，啟動新一波檢察長遴選作業，預估將出缺6席檢察長職位，預計今年2月6日公布新任檢察長名單。

檢審會9名票選委員於下午召開會前會，針對25名候選人名單逐一討論，經絕對多數、3分之2以上票數決議，推薦包括陳舒怡在內共12名人選，將於明（23）日檢審會正式會議提出，供法務部長鄭銘謙圈選，最終由法務部核定派任新任檢察長。原報名26人，其中法務部保護司司長洪信旭因尊重其個人意願，未納入討論範圍。

陳舒怡長期偵辦國安與共諜案件，日前遭中國國台辦列入制裁名單，引發兩岸政治與司法界高度關注。此次她入列檢察長推薦名單，被視為本次人事布局中最具政治象徵性的入圍人選，也讓這波檢察長遴選增添高度兩岸政治敏感度。

入圍名單中，法務部法制司司長洪家原及司法院政風處處長林宏松入列，被視為司法行政體系重量級人選，具備法務部政策規劃與司法行政高層歷練，若出任檢察長，將代表制度派高層布局的重要象徵。

此外，法務部檢察司副司長簡美慧與法務部保護司副司長林秀敏亦雙雙入榜，長期深耕刑事政策、保護業務與檢察制度改革，被視為法務部政策與實務雙軌核心幹部，具備高層指揮體系經驗。

值得注意的是，法務部廉政署體系入圍人數達3人，包括廉政署副署長林漢強、士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長 邱智宏，以及台中地檢署檢察官兼廉政署中部調查組組長劉俊杰，顯示肅貪與廉政戰線在此次檢察長人事布局中占有關鍵地位。

檢察長推薦12人名單曝光

檢審會推薦名單依司法官期別如下：

第34期

洪家原（法務部法制司司長）

第38期

林宏松（司法院政風處處長）

簡美慧（法務部檢察司副司長）

林秀敏（法務部保護司副司長）

吳怡明（最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長）

林漢強（法務部廉政署副署長）

邱智宏（士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長）

第39期

趙燕利（台灣高等檢察署檢察官）

陳玉華（台灣高等檢察署檢察官）

第40期

陳舒怡（台灣高等檢察署檢察官）

第41期

劉俊杰（台中地檢署檢察官兼廉政署中部調查組組長）

第42期

葉建成（台中高分檢檢察官）

01/20 全台詐欺最新數據

