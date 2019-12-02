桃園妹子「機車停斑馬線上」！警大喊：這誰的車　一問原因傻眼了

▲原PO拍下照片直呼，「我有看錯嗎？這女的到底在幹嘛？」（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一名女網友直擊一名女騎士把車停在斑馬線上，被一名警察看到，療癒後續曝光。對此，有人笑說，「啊，這不是桃園日常嗎」；也有人認出事發路口直呼，「找死嗎她？下班時段會直接被撞爛。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，「真的無法理解等紅綠燈等到一半，就把車停在斑馬線，人就跑去買東西，真的很懷疑我的眼睛，我有看錯嗎？這女的到底在幹嘛⋯而且綠燈了也不趕快回來牽。剛好有警察看到大喊，『這誰的車』！」

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根據原PO貼出的照片，只見事發地點是在桃園區中正路、復興路口，一輛機車就斜停在斑馬線上。對此，有網友認為「這行為肯定是大媽或阿婆」；原PO回「是年輕女生。」

▼女騎士把車停在桃園區中正路、復興路口斑馬線上。（圖／翻攝Google Map）

也有人直呼「好想知道後續」；原PO回，「警察後來幫她把車移到旁邊；那女的就跟警察說她去買東西；警察聽到傻眼反問：妳去買東西？但也不知道有沒有開單。」

其他人留言，「她以為白色一條一條的是停車格…」、「我遇過啊！阿婆走到對向買菜，後方所有車子都走了，就剩她剩一台歐兜麥在路中間」、「斑馬線是這樣用的嗎」、「復興路、中正路口，找死嗎她？下班時段會直接被撞爛。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！