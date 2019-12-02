專注擦捷運手扶梯！恐龍嬤怒推「擋什麼擋」　下一幕扯翻...清潔員委屈飆淚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日在捷運站，目睹氣憤又心酸的扯事，有位清潔人員正擦拭手扶梯，並在底部停留了一下，怎料她前方的阿嬤竟大力推開對方，並無理指責，路人見狀立刻介入，結果阿嬤更怒了，竟折返至服務台理論，惹哭清潔員。

女網友在dcard發文替苦主抱不平，她表示，正常人看到清潔人員在作業，都會從左側繞過去，畢竟這是工作，沒想到一個阿嬤直接推開人家，「大力到聽得到拍打胸腔的聲音，我跟我後面的人全都傻眼，而且那個阿嬤還繼續大聲叫罵」。

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當時，阿桑怒譙，「妳擋什麼擋！不會滾去旁邊哦，莫名其妙！」聞言，一旁的正義大叔忍不住出聲，「欸這位阿嬤也太沒禮貌了吧！人家在工作欸...妳幹嘛啊？」結果她完全不臉紅，接著回嗆「關你什麼事？你過來啊你過來！」

原以為事情很快落幕，和母親同行等車著她心想，應該沒事了，怎知那位阿嬤像是吃炸藥一樣，搭乘電扶梯折返，「我就跟我媽說，我們上去看一下好了，然後阿嬤竟跑上去追清潔人員，想拉她去服務台理論，接著又對站務員大吼大叫」。

▲目睹全程的她相當難受。（圖／翻攝自dcard）

由於怕清潔人員被誤會，所以等阿嬤走後，母女倆馬上跟站務員說明真相，「那時候我看清潔人員已經眼眶泛累了，站務員也說常常有很多不理智的旅客，他們也沒辦法，後來我們跟她說加油的時候，她真的哭了出來」。

最後，她也向網友們喊話，「設想這樣的情況發生在自己父母或朋友身上，那種委屈一定會非常難過，所以請不要放棄你能伸張正義的機會，只要不趕時間，你都可以給他們一個真相跟一個清白，當然是自己能力所及的，如果遇到危險的情況，可以遠離現場然後報警，這樣的事情看了真的很難受。」

對此，網友們紛紛搖頭感嘆，「社會上總是有些人讓人想犯法」、「好心疼那位清潔人員」、「這種老人真的欠嗆...還有理了嗎」、「阿嬤就是需要有人來賞她一巴掌」、「誰家的老人快點帶回去，別搗亂」。

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