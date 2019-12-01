夫妻逛夜市…爸爸「抱2女兒進女廁」！　她目睹傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

▲爸爸帶女兒進入女廁引起側目。（示意圖／記者徐愷昕攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名女網友昨天帶女兒逛夜市，中途母女倆一起去公共廁所，卻撞見一位爸爸帶著2個女兒進入女廁，而且還理直氣壯地說，「我帶女兒上廁所哪裡奇怪了？」最讓她不解的是，孩子的媽媽明明也在場，卻是由爸爸帶進女廁。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，「爸爸帶著女兒就能自由進出女廁？」當天的狀況是爸爸媽媽都在場，照理來說，應該由媽媽帶著女兒進女廁比較妥當，但那位媽媽卻是在外頭滑手機，看著自己老公進入女廁，害原PO女兒上完廁所一開門，也被眼前出現的男性嚇到。

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原PO強調，成年男性帶孩子進入女廁已經很奇怪，更讓她不解的是，「那兩夫妻都很健全…媽媽卻寧願滑手機，不願意帶女兒進廁所」，面對其他路人的質疑，甚至還回應，「他是爸爸，為什麼不能帶女兒上廁所？」

▲網友建議，爸爸可以帶女兒上無障礙廁所。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網友回應，「我覺得可以去殘障廁所，而且其實很多殘障廁所也是親子廁所」、「當下有媽媽在，怎麼不讓媽媽帶入女廁比較恰當」、「如果是夫妻都在，我個人覺得還是媽媽帶去，真的要避嫌啊！」不過，也有不少人覺得，這種情況可以包容，「若是我遇到了可能也會小小驚嚇，但我可以體諒」、「我覺得我寧願接受爸爸帶女兒來女廁，也不要女兒去男廁看鳥！女廁起碼是門關著的。」

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