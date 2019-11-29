讓我省500！男友求辦卡「她嫌麻煩拒絕」　吵翻換來一句：妳這輩子就這樣了

▲台灣近來第三方支付興起。示意圖。（圖／達志影像）

請繼續往下閱讀...

記者黃君瀚／綜合報導

俗話說「相愛容易，相處難」，男女朋友在交往上總會有價值觀與意見相左的時候，如何面對、化解成了一門課題。就有女網友在社交平台發文，提到與男友因為金錢觀不同而產生爭吵，一張信用卡演變成互相不理的冷戰。

女網友28日中午在Dcard貼文，提到跟男友都有著固定的工作，她只辦了一張中信信用卡，純粹為了能搭乘Uber或網購方便，「但我男友不一樣，他很喜歡查信用卡的優惠，然後就越辦越多，每張功能都還不同。」她沒有很懂，只知道看電影、出國、繳費統統不一樣，每年還會不斷辦新卡、剪舊卡，「但反正他開心就好，我也沒意見。」

幾天前男友突然LINE私訊，內容是希望她能「幫忙」辦一張國泰KOKO卡，讓他可以拿到每月500元的刷卡回饋。「我想了想覺得辦卡有點麻煩，沒有很想辦卡的想法......」她坦言心中有憂慮，雖然辦新卡能賺到回饋，卻也可能因此過度消費。

2人見面時，她很老實跟男友說出心裡話，沒想到爭執就此展開：

女：沒差啦才500（元）。

男友：500（元）不是錢嗎？

女：不是啦，花時間辦卡才省500（元）不是很累嗎？

男友：但是能多賺500元不好嗎？而且我是因為開過戶沒辦法辦，所以才找你幫我。

女：但講真的我們又沒差那500塊，而且要買東西才有回饋，這樣不是越省越窮嗎？

男友：什麼越省越窮？那是本來就要花的錢，又不是多花的？難道妳不辦卡就不用吃飯睡覺花錢？

女：問題是你花了一堆時間每天在查，不如多花時間在工作上，回饋再多也沒跳槽加薪多吧？

男友：妳不懂啦，理財本來就要開源跟節流，沒有理財觀我看妳這輩子就這樣了啦！

女：你去找別人幫忙吧。

▲信用卡百百種，各有不同主打的回饋項目。示意圖。（圖／資料照）

女網友事前完全沒想到會變成這個樣子，本來好好的溝通，男友到後段卻突然爆炸，而她聽到「沒理財觀」實在吞不下去，就這樣不歡而散。之後過了2天，男友整個音訊全無，這讓她相當不能理解，忍不住把故事PO上論壇交給網友評理，「不懂欸，他現在是變成信用卡業務員嗎？省這種回饋金%數還不如好好賺錢吧？不想辦不行嗎？我這樣就叫不懂理財？」

文章貼出後，網友們意見大不同，「理財本來就是，財不理你、你不理財，沒信用卡你還是一定得消費」、「抱歉，以我觀點妳真的比較不懂理財」、「幹嘛勉強別人做不想做的事」、「這男友一定是客家人」、「不是說省500不好，但是主要是妳有需要在（再）用啊」、「我也都會為了這種錢要我家人辦卡」、「我覺得500很多啊，一個禮拜的午餐錢欸！不賺白不賺。」

另一派網友認為，這事本身沒有對錯，只是價值觀差異，「不能說為了賺500不好，而是說為了這鳥500吵，實在很北七」、「一切就是價值的問題，不要吵架啦，好好溝通畢竟大家的出發點都是好的」、「原PO不懂理財，男友不懂尊重」、「價值觀不同，但覺得你們雙方態度都有問題。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►修圖修到厭世！這款CP值很可以