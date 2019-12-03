路人男摟女友「突伸手捏一下」！騎樓迎面遭襲胸…她傻愣10秒：反應不過來

▲原PO被襲胸，當下根本反應不過來。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「大庭廣眾下被襲胸！」一名女網友日前在《Dcard》發文，說1號晚上大約7、8點左右，她一個人走在熱鬧的市區騎樓，有個男生迎面而來，突然伸手碰了一下她的胸部，然後就擦肩而過，原PO本來還以為是太擠撞到，「下一秒想想不對！我剛剛胸部被捏了一下」，才發現自己是被襲胸，「只能說被襲胸這種事情不是半夜暗巷才會發生，也不是穿著裸露性感的人才會被攻擊，大家都要小心！」

原PO在文中先是直呼，「怎麼會這麼沒警覺性咧？因為我這輩子沒想過這種事情會發生在我身上」，所以才會把事情PO出來，希望女孩們隨時都要有警覺性。接著女網友敘述事發經過，「大概晚上7、8點左右，我一個人走在熱鬧的市區騎樓，假日晚上逛街的人潮不少」，走著走著，一個男生迎面而來，對方突然伸出手碰了一下原PO胸部，接著就擦肩而過。

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「第一秒我以為是太擠撞到，反射性的回頭看一下是誰撞到我，那個男生另一邊還摟著女友呢！」原PO說，她自己下一秒想了想才發覺不對勁，「我剛剛胸部被捏了一下，而且有看到那個男生是快接近我才伸出手的。」遇到這種事情，讓原PO當時在原地定格了大約10秒、不知道該怎麼辦，「路上來來往往逛街的人超多，犯人也離我越來越遠，所以我不知道還能做啥，只好上來告訴各位女生要小心。」

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▲原PO穿著並沒有裸露或性感。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

事後女網友也補充，她當時穿的跟性感根本搭不上邊，「還穿了oversize的外套，毫無身材曲線可言（X），遇到這種事實在傻眼到不行」。友人聽到這件事後，就建議「下次遇到應該立馬抓住犯人手然後報警」，但原PO馬上以親身經歷反駁「我想很難，因為他的狼手只抓擦肩而過的那一秒，當妳還沒反應過來他早就走遠了。」

最後原PO直嘆，「只能說被襲胸這種事情不是半夜暗巷才會發生」，也不是穿著裸露、性感的人才會被當成目標，希望每個人都要小心，走在路上都要有警覺心。

看到貼文後，網友紛紛留言，「還是可以報警呀！台灣的監視器多到不行，至少找到人，問清楚」、「我國中去逛漫展的時候也遇過……根本反應不過來，真的噁心」、「為什麼是呼籲女孩子要有警覺性？可以呼籲男孩子都不要亂摸別人嗎」、「很多都是慣犯！之前有新聞說，有被害者當下跟蹤錄影蒐證，拍到他對很多女生這樣才抓到人的，而且也有另外兩個女生報案！所以趕快把細節寫下來報案，詳細地點在？有多人指控就可以告他！」

還有人分享類似經驗，「我朋友也遇過，對方也是勾著女友，然後靠近朋友的時候用手肘撞她胸部，本來朋友是想說對方是不小心的，但後來發現對方還回頭看她，甚至輕笑」、「之前搭公車，到站開門一個要下車的人直接反手摸我下面然後立馬跳下車（我站在門邊），我整個嚇到沒辦法反應」、「之前也突然被從後面經過的人摸了一把屁股，兩邊屁屁蛋都被碰到，不像是不小心揮到的那種，但真的就突然發生了。當下其實第一反應是自己有沒有搞錯，再多想一下只覺得很噁心……」

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