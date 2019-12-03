份量小又不便宜！友嘲笑：吃超商微波食品是盤子　網揭「最大優勢」完勝

▲超商微波食品 。（示意圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

各大超商微波食品推陳出新，從台式便當到日式拉麵都有，近年來更是勤與知名餐飲品牌推出聯名餐點，製造了許多話題。不過一名網友就表示，朋友認為超商微波食品份量少又貴，會去吃的人根本是盤子。對此網友們則是點出微波便當的「最大優勢」，就是省去了「時間成本」。

一名網友在PTT女版發文，他表示自己最近很常吃超商的微波食品，吃完也會和朋友分享心得，沒想到對方聽完後竟然嘲笑他是「盤子」，原因是微波食品份量不太多，價錢又偏貴，CP值實在不高。

請繼續往下閱讀...

對此原PO認為還是要看品項，「有的CP值還行，有的就真的滿盤的」，好奇大家的想法為何。

▲這微波便當很可以啊！（圖／翻攝自南港七條蛇）

貼文一出，鄉民們立刻提出「最大優勢」，其實就是省去了消費者「時間成本」，花幾分鐘的時間就能吃到溫熱、味道又不差的主食，「超商賣的是便利性，不是食物」、「大部份的聯名款都蠻盤的，其他還好」、「買方便的啦」、「在台北新竹上班過，覺得超商便當很便宜」、「超商義大利麵CP值屌打各家義大利麵餐廳」。

根據本站今年初報導《美Youtuber狂讚台灣7-11美食！影片衝破千萬點閱 網友：看完恨死美國》指出，美國YouTuber「Mike Chen」在台灣轉機時，就特別去朝聖超商美食，影片內容讓人忍不住大流口水，觀看數也已經超過1千萬次。

Mike Chen嚐了茶葉蛋、包子、便當和關東煮等，其中他對於微波的「半筋半肉牛肉麵」更是讚不絕口。他表示麵條不但沒有糊掉，還保有Q彈的咬勁，如果放到餐廳的碗裡，他根本不會發現這是微波食品。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

