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楊蕙如首度打破沉默！網軍W先生驚爆內幕「手法太粗糙」

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記者柯沛辰／綜合報導

「卡神」楊蕙如涉嫌利用網軍在PTT惡意攻擊，間接造成大阪代表處長蘇啓誠輕生。如今楊蕙如神隱多日，首度接起媒體電話只簡短說了一句「謝謝」，就匆忙掛斷。有網軍匿名受訪時指出，真正的網軍不僅低調，連跟業主都是一對一聯繫，但楊蕙如以開群組方式聯絡下線，手法相當粗糙。

去年9月，強颱「燕子」水淹日本關西機場，導致500台灣旅客滯留，引發民怨。當時ID為idcc的網友在PTT發文替駐日代表謝長廷護航，將矛頭指向大阪辦事處，「大阪駐日代表處的態度的確惡劣，這部分也不用替他們說話了，爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步」、「小夫（謝長廷）這次是被迫背了一個黑鍋，大家可能不知道小夫完全管不到大阪」。

▲台灣駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

▲駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自臉書）

網路輿情登上媒體版面後，外交部要求大阪辦事處提出檢討報告，「大阪處應嚴肅檢討改進」，連謝長廷面對媒體也再三表示「大阪不歸我管」、「如果有錯，大阪辦事處應該道歉」。事後，處長蘇啓誠果真提出檢討報告，但3天後疑似不堪各界壓力，在日本辦公室輕生離世。

檢察官調查，楊蕙如透過LINE群「高雄組」下指示給暱稱idcc的蔡福明等友人，再由幾人轉達給「反統義勇軍」、「福–特別小組」等群組。網軍們收到指示後，會在PTT等社群媒體發文、留言批評特定文章，或按讚分享，隨後自行截圖回傳當證明，領取1萬元報酬。

▲▼楊蕙如首度打破沉默！網軍W先生驚爆內幕「手法太粗糙」。（圖／東森新聞）

▲檢調證實，楊蕙如涉嫌利用網軍帶風向，截圖回傳就給1萬元報酬。（圖／東森新聞）

檢方認定罪證確鑿，依侮辱公務員、侮辱公署2罪起訴楊蕙如及另一名共用帳號的蔡姓男子。根據《東森新聞》報導，楊蕙如低調神隱多日，3日好不容易接起電話，一聽到是記者，只簡短說了句「謝謝」，便匆匆掛斷電話。

匿名網軍「W先生」透露，專業網軍都是一人養好幾個帳號，長期在網路上發文累積聲量，有些帳號專門發中立評論，有些則是為酸而酸、擁護特定陣營，「如果是要特別黑誰的話，那我們就是朝道德層面、法律層面的方向去講，最容易影響大家的都是這種，就是看起來很刺激、很驚悚的分析或爆料，這種最有殺傷力，但都是不正確的。」

▲▼楊蕙如首度打破沉默！網軍W先生驚爆內幕「手法太粗糙」。（圖／東森新聞）

▲W先生認為，楊蕙如明目張膽開群組，手法相當粗糙。（圖／東森新聞）

W先生說，會成為網軍多半是朋友引薦賺外快，有些則是平時在社群、PTT寫文章，能見度高，因而被公關公司相中，「通常答應之後，他們（公關公司、業主）可能就會給你一筆錢，可能是1萬元，然後跟你說要發多少篇。」

W先生指出，楊蕙如使用群組方式聯繫下線網軍，手法可謂相當粗糙，「我覺得是蠻傻的，有些人他們是很明目張膽地開群組，與其這樣子，我還不如分開溝通，也是保障大家的安全。」

▲▼楊蕙如首度打破沉默！網軍W先生驚爆內幕「手法太粗糙」。（圖／東森新聞）

▲專業網軍通常會養多個帳號，但背後實際都是同一人。（圖／東森新聞）

對此，外交部發言人歐江安3日上午表示，如果現在就認定楊蕙如害死蘇啓誠，這個結論推得有點快，現階段全案進入司法程序，應讓司法或檢調單位進行調查，基本上外交部不會也不應評論，任何人也不該妄下結論，相信待結果出爐，相關單位會對外說明。

▲▼「卡神」楊蕙如要柯粉別再到她的頁面討罵。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

▲「卡神」楊蕙如深陷網軍風暴，連日來遭網友起底。（圖／翻攝自臉書）

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