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美Youtuber狂讚台灣7-11美食！影片衝破千萬點閱　網友：看完恨死美國

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▲▼ 美國網紅大讚台灣711美食 。（圖／Strictly Dumpling授權使用）

▲ 美國Youtuber大讚台灣7-11美食 。（圖／Strictly Dumpling授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

台灣便利超商功能齊全，不但可以買各種票券，還販售鮮食、知名品牌文具等，其中微波食品更是受到外國人歡迎。美國Youtube頻道Strictly Dumpling在去年就發布一支關於台灣7-11美食的影片，大讚超商的各種美食，至今已破1千萬點閱，國外網友看了都超羨慕，也讓台灣網友懷疑「稱讚的太多，都快不認識是不是我家樓下的7-11了」。

美國Youtuber 「Mike Chen」去年2月發布了一支「在台灣7-ELEVEN吃早午餐的影片」，至今已有一千多萬的點閱，是整個頻道最高人氣的作品。當時他要前往菲律賓，在台灣等轉機的時候，應網友建議到台灣的7-11看看，因此特地離開機場，到桃園市內的一家小7吃早午餐。

一下計程車，映入他眼簾的是明亮乾淨的用餐空間。超商內不但有販賣電玩、真空包裝白米，還有火鍋湯底、生鮮蔬果和無印良品文具，功能齊全讓他相當訝異。接著他拿了一個購物籃開始選購商品，包含了牛肉麵、剛出爐的麵包、雞腿便當、奶茶、茶葉蛋以及現做飲料準備享用。

▲▼ 美國網紅大讚台灣711美食 。（圖／Strictly Dumpling授權使用）

▲ 整整兩個托盤！還不包括甜點！（圖／Strictly Dumpling授權使用）

Mike吃下第一口微波「半筋半肉牛肉麵」時相當驚艷，他表示麵不但沒有糊掉，還很有嚼勁，如果放到餐廳的碗裡他根本不會發現是微波食品。另外他還吃了茶葉蛋、香辣包子等美食，食物的調味讓他吃得津津有味，甚至願意再吃上10份，同行友人也表示這是在美國從未吃過的好味道。

之後他還吃了蔥花麵包、雞腿便當、關東煮以及滿漢大餐，他表示真的很希望美國進這款泡麵來賣；餐後他加點了現做的霜淇淋以及甜甜圈來吃，用甜品畫下完美的句點。

網友看了影片之後大讚表示，「7-11牛肉麵算不錯了」、「其他國家便利商店真的有夠小間」、「就知道台灣人至少在吃的方面超級幸福了」、「吃太多了吧」、「超商真的領先全球」、「台灣的超商真的不錯啊！大多外國旅客都很愛」，美國網友也表示，「不敢相信當地超商都提供他們什麼」、「根本天堂」、「我恨這影片」。

不過也有其他人認為日本小7比較優，「日本小七炸雞超好吃」、「日本的便利商店屌虐」、「日本便利商店串燒超好吃 希望台灣也能有」、「國外早餐是有多可悲阿 ，7-11早餐在台灣根本沒人想吃吧」。

 ▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：7-11,超商,美食,微波食品,Strictly Dumpling,美國

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