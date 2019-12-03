超商結完帳離場「警報器突響」！女子遭警衛當賊拷問…氣炸脫下褲子

▲超市購物被當成賊。（圖／unsplash）



記者柯振中／綜合報導

「衣服褲子口袋都打開看了，鈕扣也解開了，根本沒有拿東西！」大陸浙江省金華市日前發生一起超商警報門故障的事件，一名女子前往超商買了雞蛋、麵條，結完帳準備離場時，警報門突然響了起來，讓警衛趕忙跑到現場進行檢查，甚至還要求女子把衣服解開，讓她當場氣炸把褲子脫了下來。

綜合陸媒報導，這名女子的家人何姓女子指出，阿姨1日下午前往超市買東西時，買了雞蛋、麵條，花了人民幣15元（約新台幣65元），沒想到走過警報門時，警報器突然響了，導致阿姨被警衛拉過去檢查。

何女說到，阿姨在警衛面前不斷在警報器前面來回，但警衛仍決定要檢查，要求阿姨把衣服、褲子的口袋都打開來看，「鈕扣也解開了，根本沒有拿東西！」

▼事件發生的超市與警報門。（圖／翻攝《錢江晚報》）



何女指出，阿姨自認清清白白，但在大庭廣眾之下不斷被要求檢查，認為自己被當成賊，覺得「老臉丟盡了」，因此氣炸將褲子給脫掉，給賣場的警衛看個仔細，「說是脫褲子檢查了，脫得只剩一條秋褲了。」

根據賣場的監視器畫面，何女的阿姨在警報器附近將口袋都拉出來，似乎正與警衛解釋自己沒有偷東西，但警衛仍拉著她來回走過警報器，讓她氣炸把褲子給脫了。

對此，該間超商指出，警衛從未要求這名女子脫褲子，可能是女子被要求走過安檢，雙方起了衝突，才會發生這種情況。這間超商事後賠了何女一家150元（人民幣，下同），同時向購物女子道歉，讓事情圓滿落幕。

超商事後推測，警報器之所以會響起，可能是因為女子的褲子上有防盜扣，雖然該件褲子不是店內賣的，但防盜扣可能還是觸動警報。

▼女子結完帳之後準備離場，警報器突然響了，讓她被誤認成賊，因此氣炸脫下褲子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



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