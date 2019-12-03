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回老家2個月！他帶2侄兒「當家管超爽」　主婦們全爆炸：你再做20年就懂了

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▲洗碗,洗餐具。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原po表示，每天做家事並不難。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友趁2個月工作空窗期，自告奮勇回老家「當家管」，有別於一般全職媽媽訴諸辛酸，他反倒認為，每天打掃家裡、照顧孩子，比他之前高壓的職場環境輕鬆許多，甚至這樣的日子超爽、超悠閒。一席話惹惱大票主婦，紛紛列舉現實因素反駁。

男網友在PTT提到，最近被獵人頭，所以有2個月空檔能搬回老家陪父母，「因為沒薪水給孝親費，爸媽也剛好要去外地幫忙其他家人做月子，我自告奮勇留守做家事，兼照顧兩個父母離婚、爸爸又在越南工作的姪子，一個是幼兒園中班，另一個則是小學二年級」。

請繼續往下閱讀...

▲回老家2個月！他帶2侄兒「當家管超爽」　主婦們全爆炸：。（圖／翻攝自PTT）

▲他細數一整天的行程。（圖／翻攝自PTT）

他每天6點40分起床，先是悠閒地做自己喜歡，也順便搞定小鬼頭的早餐，接著幫他們準備好上學的衣服，「7點叫起小孩；7點半把他們趕出門，載去學校；7點40分慢慢品嚐咖啡和早餐；然後8點去市場或賣場買菜，可以買自己想吃或想亂搞的食物，以前從來不知道傳統市場那麼多好吃的東西」。

等買菜完回到家，男網友會花2小時，一邊聽YouTube音樂，一邊打掃、洗衣服以及整理食材，「中午隨便吃吃，也可以吃爭鮮、壽司郎，速度快但假日要排隊的外食，午睡一下，逛一下PTT、臉書，或是上健身房。」

直到下午4點，小侄子下課返家，他會先陪玩一會兒，接著開始處理晚餐，他表示，「反正早上都整理好了，又有氣炸鍋、悶燒鍋，很方便。」等大侄兒6點回家，他帶兩侄兒洗澡，髒衣服丟洗烘衣機，而吃飯、洗衣服、洗碗等雜七雜八的事，大概能在晚上8點全部搞定，最後就是邊看電視，順便摺衣服。

▲▼家具,床,茶几,咖啡,茶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲他下午還有時間能悠閒喝咖啡。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po笑說，「10點全部躺平，剩下我還有好多時間可以出門，日子好清爽、好養身，忽然覺得自己好像太爽了，跟以前在高壓業界相比，真不想回去工作，有人說平淡生活會膩，壓力工作才是讓人厭世，怎麼還那麼多媳婦會要求老公，回家要幫忙做家事？」

po文一出，激起廣大婦女的不滿，紛紛回應「你再做20年就懂了」、「你有婆婆嗎死沙豬」、「等你20年都過一樣的生活，就知道爽不爽了，陪玩講得好像很輕鬆」、「家庭主婦除了要看婆婆臉色，想要用錢還要看老公臉色，根本沒有自己的社交圈，總之，家庭主婦的累除了身體上，心理層面更累」、「每次夢到上班都覺得好幸福耶~」。另外，也有不少人認為，原po這篇是高級釣魚文。

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