蔡英文回鄉屏東湧入3萬支持者　「大進場」狂擠長達20分鐘

▲總統蔡英文赴屏東助選。（圖／蔡英文競選連任辦公室）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2日晚間回故鄉屏東，替第二選區立委候選人蘇震清站台，現場擠爆3萬多名支持者，光是「大進場」，即便在有維安開道之下，仍走了長達20分鐘才上台。

民進黨立委蘇震清原本在選區重劃之下，禮讓選區給同黨立委鍾佳濱，但爭取不分區不幸落馬，在協商之後，由他報備參選，征戰屏東第二選區；即便在沒有黨的提名支持下，黨中央還是透過中常會通過，同意替他輔選。

蔡英文2日率領大陣仗前去助選，前屏東縣長曹啟鴻、行政院副院長陳其邁、立法院長蘇嘉全，以及屏東縣長潘孟安都到場助陣。現場擠爆多達3萬多名支持者，在蔡英文「大進場」時，即便在有維安開道下，仍走了長達20分鐘才上台。

蔡英文致詞時表示，2020年是關鍵的一戰，將會決定台灣未來要走的方向，是一場決定未來的關鍵；而過去這幾年來，在她的主政之下，從經濟、國防、長期照護、育兒以及綠能政策等，都有十足的成績。

蔡英文也表示，現在全世界都在看台灣，當香港街頭上，許多人爭取民主自由，這些都不是天上掉下來，是經過很多人長時間的奮鬥，投票是這一代的責任，票數投高，讓全世界知道台灣人保護自己國家的決心。

▼總統蔡英文赴屏東助選。（圖／蔡英文競選連任辦公室）



其他人也看了這些…

►懶人包／黃國昌爆韓國瑜關說砂石案！攻防一次看 關鍵人徐享崑被捕

►黃國昌提「砂石案」4大關鍵問題：李佳芬家族擺明想「圈地變為私有」

►黃國昌爆韓國瑜「岳婿同心」盜採砂石…韓辦提告：當韓是「選戰提款機」

相關熱門新聞…

►黃國昌緊咬韓國瑜砂石案 柯文哲：會被人家說是側翼

►韓國瑜回應砂石案！嗆聲黃國昌「我不排除提告」：意圖使人不當選

►韓國瑜毒誓「貪污關到死」 蔡英文：清廉是理所當然的事

►白白胖胖也是一種美