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邱毅遭爆賺中國財未如實申報　綠黨將赴監察院檢舉

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▲▼邱毅赴中選會登記。（圖／記者徐斌慎攝）

▲邱毅。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

新黨不分區立委候選人邱毅日前遭前立委李敖之子李戡在臉書指控，在大陸授課、演講、上節目卻未如實申報財產。對此，綠黨將向監察院提出相關事證進行檢舉。

近日，中選會公佈候選人財產申報，在邱毅的申報資料中，有存款353萬9554元、中石化股票1萬股，還有1輛在2012年2月24日以131萬元購入的TOYOTA汽車，汽缸容量為2,400cc，另外還有8筆土地資料。

然而，李戡在臉書爆料，邱毅在對岸不僅是上海交通大學「策略與危機管理研究所」所長（2012年任職），又頻頻給EMBA授課、到處錄製節目、參訪演講、出版圖書。他質疑邱毅，「你敢說你在大陸沒有收入？如果有收入，你敢說你沒有大陸銀行賬戶？如果有賬戶，為什麼不申報？」

針對邱毅疑似財產申報不實，綠黨查閱了邱毅本次立委參選的財產申報資料，發現他並未申報中國帳戶及相關資產資料，完全與現況不符，並質疑「邱毅先生你的中國財產呢？」之後將向監察院提出相關事證進行檢舉，「希望邱毅先生可以公開說明，在中國真的沒有資產嗎？」

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