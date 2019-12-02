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鄭文燦出任蔡英文競選總督導　為4年後更上層樓暖身？

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▲2020年總統大選，蔡英文賦予鄭文燦新任務，擔任其全國競選總部的總督導重任。（圖／民進黨部提供）

▲2020年總統大選，蔡英文賦予鄭文燦新任務，擔任其全國競選總部的總督導重任。（圖／民進黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨總統參選人蔡英文拚連任，於出席桃園市北區、南區競選總部成立，向數萬支持者宣布2020大選，由桃園市長鄭文燦擔任其全國競選總部「總督導」。蔡英文說，她認識鄭文燦多年，知道他有很多長處，只要給他一次機會，他一定會好好把握，絕對不會讓你後悔的人；蔡此一宣布，不無有為鄭4年後更上層樓做暖身？

民進黨在去年1124大選挫敗後，鄭文燦與台南市長黃偉哲，成為六都中唯二的民進黨籍市長，挾持其市政滿意度六都第一名的傲人成績，以及在民進黨內善於協商、廣結各方善緣的長才，連副總統參選人賴清德日前由鄭文燦陪同，抵桃園輔選立委參選人黃世杰，也公開肯定鄭文燦「能力好，反應快」。

俗話說，人和政通。鄭文燦重視人和，不儘綠營議員肯定，桃園藍營議員私下說，面對不同政黨的活動邀約，勤走基層的鄭文燦也積極參與，這也是為什麼桃園政壇生態，於鄭文燦上任市長，釋出其掌控各方資源後，短短幾年內，昔日藍大於綠的選民結構亦已悄然翻轉！

蔡英文1日表示，2014年她時任民進黨主席，鄭文燦參選桃園市長時，那時候「大家都不看好鄭文燦，但是我看好他」。因為她認識鄭很多年，知道他他是那種只要你給他一次機會，他一定會努力把握，絕對不會讓你後悔的人。

蔡英文桃園北區、南區競選總部1日成立，人潮滿滿，民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦、立法院長蘇嘉全都陸續到場，蔡英文大會中宣布2020年總統大選，要賦予鄭文燦新任務，擔任蔡英文全國競選總部的總督導重任。

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