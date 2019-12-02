「卡神」楊蕙如下令網軍護航謝長廷　議員質疑：經費是外交預算？

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

政治中心／綜合報導

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，檢方查出背後黑手就是有綠營背景的「卡神」楊蕙如。國民黨台北市議員李明賢表示，楊蕙如被起訴了，問題是，網軍的經費誰給的？是外交預算挪用的嗎？謝長廷應該請辭下台，這不是切割就能撇清責任，謝的政治與法律責任都要追究到底！

2008年1月時，當時民進黨總統參選人謝長廷邀「卡神」楊蕙如加入競選團隊，出任團隊的網路執行長，外界將楊蕙如視為謝系人馬。

去年9月燕子颱風侵襲西日本，造成約500名台灣人滯留關西機場引起民怨，當時有網友在PTT上質疑謝長廷處置失當。過沒多久，帳號為「idcc」的網友發文為謝長廷辯護，稱謝長廷根本管不了大阪辦事處，還痛斥大阪辦事處態度惡劣、「爛到不行、爛到該死的地步」，直指整起事件應由大阪辦事處負責。

北檢與北市刑大科偵隊查出帳號「slow」為「卡神」楊蕙如，且與「idcc」帳號IP位址相同，因此鎖定楊蕙如涉案。事實上，農委會今年傳出疑似買「1450」網軍事件後，台大批踢踢實業坊陸續清除異常帳號，就曾有網友歸納，PTT八卦版上的「挺英網軍」，分為三大系統，「卡神」楊蕙如系統就是其中之一。

檢方查出，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

檢方指出，之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡福明、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明，楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元。

檢方抓到網軍後，李明賢提出六點疑問，第一，駐日代表謝長廷的政治責任呢？第二，謝長廷如何給卡神經費？第三、是用公帑嗎？錢從哪裡來？第四、謝長廷不用請辭道歉、向國人說明嗎？還要硬拗下去嗎？第五、蔡英文認同謝長廷用網軍帶風向嗎？第六，外交部長吳釗燮認同嗎？

國民黨立委陳宜民也表示，他多次質詢要求檢調盡速追查此案，還大阪辦事處處長蘇啟誠一個公道，2日北檢終於正式起訴「卡神」楊蕙如與友人蔡福明。

陳宜民強調，希望檢調繼續追蹤農委會外包的「1450」與相關標案，不能讓行政機關「拿人民的納稅錢罵人民」，遏止目前民進黨網軍在網路帶風向的惡質行為，導正網路亂象。

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