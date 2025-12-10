　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防馬防部洗錢案重演　陸軍啟動全軍清查「尚無發現新案例」

▲陸軍司令部督察長蔡則明少將 。（圖／記者徐文彬攝）

▲陸軍司令部督察長蔡則明少將10日出席國防部記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

陸軍馬防部士官兵與詐騙集團勾結，要求部隊弟兄以每月3千元至5千元代價提供帳戶，供詐團當人頭帳戶使用，逾60位退役與現役軍人涉案。陸軍今（10日）表示，馬防部對相關涉案人員已有所掌握，後續配合檢察官偵辦，提供相關事證、主動移送，（陸軍）全軍清查目前正在實施中，目前也尚未發現新案件。

國防部今天上午召開記者會，媒體關切馬防部官兵涉洗錢案。對該案是否與中共滲透有關？國防部法律司軍法事務處處長吳純顯少將說，依照連江地檢署發布的新聞稿，目前本案是以報酬方式獲取國軍同袍個人帳戶、密碼及電商帳戶等資訊，取得人頭帳戶後出租不法集團以收取對價，是否涉及其他犯罪或金流，會配合地檢署偵辦，目前顯示就是不法洗錢跟逃漏稅情形。

陸軍督導長蔡則明少將表示，全案現在正由連江地檢署、憲兵隊偵辦中，陸軍配合全面清查，對相關涉案官兵檢討議處，嚴懲不貸。馬防部對相關涉案人員已有所掌握，後續配合檢察官偵辦，提供相關事證、主動移送，但目前還在清查中，不過尚無發現新案例。

蔡則明說，有關馬防部戰備，陸軍知道馬防部完成相關戰備及兵力補充規劃後，會在兼顧防區戰備任務及官兵權益前提下，由馬防部內部自行調整。

媒體追問，內部調查方面是針對馬防部或是在全軍展開清查？蔡則明回應，全軍清查目前正在實施中，目前也尚未發現新案件。國防部發言人孫立方補充，詐騙不只傷害軍方，對社會大眾也是嚴重威脅。所以國防部從財務管理面向，包含待遇提升後，官士兵如何有效管理財務，避免掉入財務陷阱，另確實有官兵急難時有貸款需求，國防部如何透過現有機制協助紓困。

孫立方也說，在詐騙方面，怎樣識別詐騙手法，國軍有教育等多元方式跟官士兵說明詐騙態樣，不要上當，另就是法治教育宣導，不要因為蠅頭小利觸碰法網。

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「4千萬勞斯萊斯」國道猛撞遊覽車！　天價維修費曝光
槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告

