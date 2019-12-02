新化警偵破林燕祝旗幟遭毀損案　犯嫌不滿旗幟阻擋觀看風景

▲台南市新化分局查獲涉案人陳姓男子，破壞林燕祝競選旗幟棄置坡坎下方及水溝內。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立委參選人林燕祝服務處， 11月17日12時50分許，發現位於新化區大坑里之旗幟遭不詳人士拔起折斷丟棄坡坎下方及水溝內，共破壞27支旗幟，新化分局據報，經積極調查查獲涉案人陳姓男子，警訊中陳嫌供稱參選人旗幟布滿山區，阻擋觀看風景，一時衝動才破壞毀損旗幟，全案偵訊後移送台南地檢署偵辦。

警方說，歹徒係11月17日凌晨5時許騎機車犯案，沿途隨機破壞毀損參選人旗幟後逃逸，為免相關參選人及競選團隊引起恐慌及維安疑慮，新化分局警方相當重視，立即全力調查偵辦。

台南市警局長周幼偉獲悉後，指示新化分局積極破案，分局長許芳毅隨即召集偵查隊及派出所組成1117專案小組，案經分局動員警力調閱相關監視器，並過濾數百輛汽機車及查證相關當事人及沿途住家，經分析比對以車追人後，鎖定涉案陳姓嫌犯於12日1日循線傳喚到案，犯嫌供稱參選人旗幟布滿山區，阻擋觀看風景，一時衝動才破壞毀損旗幟。

本次競選期間，台南市長黃偉哲即指示警局所屬，應針對曾有選舉暴力、毀損競選旗幟、看板等前科分子加強監控，避免政治狂熱或有心人士於大選前藉機製造事端，破壞社會秩序及候選人人身安危，企圖影響選舉結果，以達到淨化選風目標，給台南市民一個乾淨的選舉空間。