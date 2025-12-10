基隆河恢復正常！八堵抽水站明重啟　影響戶享「半個月水費減免」

▲基隆河資料照。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

基隆河上游日前發生疑似油污事件，引發供水安全疑慮。台灣自來水公司第一時間啟動緊急應變機制，立即停止抽水並切換新山水庫及備援水源供應。經過近兩週密集監測與水質清洗，台水今（10）日宣布，經確認水質符合各項標準，將於12月11日重啟八堵抽水站，恢復正常供水作業。

台水董事長李嘉榮表示，雖然台水也是受害者之一，但仍責無旁貸，全力動員進行應變與協助民眾排水、清洗水塔，以維護民生用水安全。此次事件也獲得經濟部支持，台水將主動辦理新山淨水場供水區與汐止地區受影響用戶「半個月水費減免」，無須申請，將自動於帳單中扣減。

為復抽基隆河原水，台水連日針對原水進行包括嗅度、揮發性有機物（VOC）等項目的檢測，未檢出油味與污染物，同步也邀請第三方公正單位進行複檢，顯示水質已符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」。為確保水質安全，台水已在八堵抽水站及新山淨水場建置多層次水質監測系統，包括油膜偵測、水中油污、TOC、水藻監控與生物急毒性（養魚）等設備，打造24小時立體警戒網，強化水質異常的即時反應能力。

此外，台水也於東勢坑溪緊急加裝兩套40HP抽水機組，每套供水量1萬CMD，目前已完成併聯運轉，提升備援供水能力，降低對西勢水庫的取水壓力。

針對污染溯源進度，台水表示，正持續與環保單位與檢調合作，相關事證已送辦，未來將依法對污染行為人求償，絕不寬貸。為避免類似事件再次發生，台水也加速推動淡水備援管線及配水池等韌性工程，提升北北基地區的跨區調度能力，在水源異常時也能快速切換供水，確保都會區用水穩定無虞。

為服務受影響民眾，台水也成立「馬上辦服務中心」，整合水質、營業及客服資源，在基隆與汐止地區提供單一窗口，協助用戶進行補償諮詢、水塔清洗說明及減免查詢等服務。

台水最後再次就本次事件造成的不便向民眾致歉，並表示將持續以最高標準守護水質安全，強化監測科技與供水韌性，確保民眾飲水無虞。