4千萬勞斯萊斯超任性！國道硬切猛撞遊覽車　天價維修費曝光

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

一輛新車要價4千萬的勞斯萊斯phantom drophead coupe，7日在國道一號雲林西螺路段行駛，變換車道時疑似未注意後方大型車距離，強行切入中線車道，車尾當場擦撞到右側已超車的遊覽車。撞擊瞬間被前車行車紀錄器完整拍下，駕駛驚呼「喔！Rolls-Royce！」畫面在網路掀起熱議。警方表示未接獲報案，但據了解，遊覽車業者未提告，雙方已私下和解。

▲4千萬勞斯萊斯國道變換車道擦撞遊覽車。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，下同）

根據Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」上傳的車禍畫面顯示，白色勞斯萊斯雖然有打方向燈，但遊覽車車頭早已越過勞斯萊斯，豪車駕駛仍持續右切，最終撞上遊覽車左後方車尾及保險桿。遊覽車駕駛氣得立刻煞車下車查看，神情相當不滿。

據了解，肇事的勞斯萊斯為phantom drophead coupe，全球頂級的手工打造豪車，落地價約1800萬至4000萬元，不少高端人士與宗教界名人都愛開這款車，維修費更是天價，不少網友驚呼這是「超級昂貴的一撞」。

事後遭碰撞遊覽車業者拒絕訪問，但私下透露，碰撞當下沒有報案，雙方是私下和解，對於遭撞一事，業者表示「在外面跑都會遇到」，人沒事就好。

根據進口車商連紹辰目測，該勞斯萊斯擦撞後傷及保險桿、右大燈、右葉子板和鋁圈，若送回總代理維修，一律不提供板修，會以更換工法修復豪車，維修費粗估200至250萬左右。