槓上工會？陳玉珍：助理費法制化有必要　歡迎討論不必放話

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前提案修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案讓跨黨派基層助理炸鍋。對此，陳玉珍今（10日）回應，助理費法制化的確有必要，「歡迎助理工會來跟我討論」，不必透過媒體放話、政治抗爭，立委跟助理並不是一個對沖的角色，而是夥伴，呼籲助理工會拿出辦法、提案，自己的提案不是一錘定音，大家都很專業，這是可以公開討論的。

針對傳出「助理費連署是否遭到立委施壓撤案」？陳玉珍表示，自己沒有聽到任何委員辦公室要求施壓撤件，助理工會當然有訴求考量，自己昨天受訪也公開說了，自己尊重他們的訴求考量。

陳玉珍表示，他們的訴求是權益要獲得保障，但助理費法制化的確有必要，「歡迎助理工會來跟我討論」，助理工會人才濟濟，一定可以擬出相當好的法制規範，讓助理費法制化，同時可以保障到他們權益，請工會來討論，不必透過媒體放話、政治抗爭。



陳玉珍認為，自己一直說立委跟助理是夥伴關係，自己助理也是跟她日夜陪伴，比家人還親，所以助理工會如果真的有心幫助理同仁爭取權利，那就坐下來討論，自己是開大門走大路，覺得權益怎麼獲得保障、在立法院怎麼樣法制化，就來討論。

陳玉珍說，他們擬出法案給立委去提案，如果立委不願意提，拿來給她，大家坐下來討論，自己也可以幫忙提，立委跟助理並不是一個好像對沖的角色，而是夥伴，對於中華民國各項制度法制化，大家都要一起努力。

陳玉珍強調，呼籲助理工會過來討論，請拿出辦法、提案，自己昨天一直講，自己有提案，但不是一錘定音，助理也可以拿出提案討論，大家都很專業，這個東西是可以公開討論的。

針對報導指出，若法案表決，會有5位跑票？陳玉珍直言，自己沒有聽說，自己的提案也不等於是最終版，助理費這個問題，全國不管是哪個黨派，很有基層實力的林岱樺委員、台南的林宜瑾、新竹市的高虹安、台中的顏寬恒，各黨派都有，議員就更不用說了，既然這問題沒有講得清楚，讓很多民代誤觸法網，就要面對、解決這件事情，所謂解決就是法制化，助理工會覺得權益受損，也來討論或者提案，公開的攤開在陽光下討論，這個東西不宜做為政治鬥爭，變成模糊法案焦點，真正做法就是案子提出來、大家來討論。

被問到「與韓國瑜有討論」？陳玉珍表示，韓國瑜沒找她，但自己有看到相關的媒體報導，韓國瑜院長的本意也是一樣，助理權益必須獲得保障，自己想的是不只助理權益，整個制度也應該討論。

陳玉珍提到，主席鄭麗文的意見也相當重要，畢竟是黨的最高領導，相關法案也會透過黨內程序讓主席知道過程，但當然黨團自主都是各黨團的風格。