快訊／主播優秀高醫大兒子遭撞死！酒駕惡徒遭判10年

▲陳姓主播兒子遭酒駕惡徒吳叡旻奪命，國民法官今日判決出爐。（圖／記者許權毅攝、陳姓主播提供）



記者許權毅／台中報導

台中市今年3月發生的酒駕死亡車禍，死者是某媒體陳姓主播、就讀高醫大的優秀愛子。反觀肇事男子吳叡旻行徑惡劣，除了酒駕還超速、闖紅燈、無照以及肇逃，犯下5項大錯害死無辜陳男。台中地院國民法官經2日審理，今早依酒駕致死判處9年、肇逃致死5年，合併應執行10年。

今年3月8日凌晨，原本在高醫大就讀4年級的陳男，因為實習關係到台中生活，孝順的他，還選擇半夜外送打工，想靠自己多攢一點生活費、學費。不料半夜行經黎明路、凱旋路口時，遭闖紅燈的吳叡旻惡撞，全身多處重傷，導致18處骨折身亡。

▲吳叡旻駕駛別人的阿法休旅車，撞死乖巧陳姓大學生。（圖／ETtoday資料照）



陳男的爸爸，就是某媒體知名主播，雖悲痛萬分，前兩日於國民法庭審理時，以穿著兒子的衣服、白袍到場，象徵帶著兒子上法庭，希望討回一個公道。

陳姓主播以2千多字在法庭上發表意見，不時情緒潰堤，但邏輯清晰、感人心脾，甚至直接點出酒駕致死刑責不如社會期待，讓職業法官、國民法官以及旁聽席均感觸頗深。

陳姓主播強調：「殺人償命、天經地義，但在台灣的司法體系好像得不到印證。吳男若有犯後態度良好，當初就應留在現場叫救護車。家人的人生被徹底改變，一萬句犯後態度良好都無法彌補我們，憑什麼吳男能減刑？」

▲吳叡旻至始至終未向家屬有過一句抱歉。（圖／ETtoday資料照）



陳姓主播說，22年前，我親自在醫院陪產，開心又興奮的在產房看著兒子出生、來到這個世界，沒想到22年後我卻必須到太平間去認屍，傷心的幫他辦喪禮、辦告別式，今天要站在這邊說這些話，再一次談這件事，對我而言更是難以承受的痛。

陳姓主播表示，酒駕致死該當何罪？我會說唯一死刑，但是台灣的法律如此，殺人已經不必償命，所以我只能期待不論是酒駕致死罪、肇事逃逸、累犯，所有的刑度「判好判滿」。台灣司法需要的是勇敢的思維、大破大立，而不是困在僵化的法條和判例當中畫地自限。

▲陳姓主播於開庭時，特別穿著兒子的衣服到場，象徵孩子也在這。（圖／記者許權毅攝）



檢方則具體求刑，強調「合議庭的裁判，就是未來的典範」，酒駕零容忍是社會共同的底線，具體求刑酒駕致死8年至9年6月、肇逃致死4年至5年6月，合併刑10年至11年6月。

