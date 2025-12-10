朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

▲朱孝天與相信音樂槓上。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

F4睽違多年再度合體結果變F3，由言承旭、吳建豪、周渝民之外，再攜手阿信、周杰倫合作。不過朱孝天未參與此次企劃，也意外成為外界討論焦點，團體多年來的心結再度被搬上檯面。

朱孝天先是首度公開回應缺席內幕，點名相信音樂的主管艾姐，表示對方當初以「集結青春回憶」為由邀他加入，後續卻對他抹黑、潑髒水，讓他十分心寒，並喊話對方既已達成目的，就好好完成演出，彼此也該各自安好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，「實話律師」蘇文俊就在Threads上分享對此事的看法，對於朱孝天的回應，他認為翻譯完就是，「我是F4，我拒絕你條件之後，你應該按照我想要的條件給我，怎麼可以就這樣算了呢？再給你一次機會，快點來找我配合」。

蘇文俊表示，從談判角度來看，就是「他高估自己的重要性，也誤判相信音樂一定要湊集F4的決心」，所以誤認自己有很多籌碼，結果玩崩了，現在才急著喊話想要加入，不過大概沒機會了。

蘇文俊也指出，其他三位成員的態度應該相對單純；反觀朱孝天「就他一個在兩岸都是F4裡人氣最低的人在那邊各種意見，被捨棄也是剛好吧！」在雙方立場落差下被捨棄，也並非毫無跡可循。



更多鏡週刊報導

朱孝天控遭相信音樂「抹黑潑髒水」 五月天經紀人發文回酸

朱孝天爆拒三要求遭切割F4 痛批復出承諾跳票：你們也沒做到

獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人