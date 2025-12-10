　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

朱孝天與相信音樂槓上，律師出聲點評。（翻攝網路）

▲朱孝天與相信音樂槓上。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

F4睽違多年再度合體結果變F3，由言承旭、吳建豪、周渝民之外，再攜手阿信、周杰倫合作。不過朱孝天未參與此次企劃，也意外成為外界討論焦點，團體多年來的心結再度被搬上檯面。

朱孝天先是首度公開回應缺席內幕，點名相信音樂的主管艾姐，表示對方當初以「集結青春回憶」為由邀他加入，後續卻對他抹黑、潑髒水，讓他十分心寒，並喊話對方既已達成目的，就好好完成演出，彼此也該各自安好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，「實話律師」蘇文俊就在Threads上分享對此事的看法，對於朱孝天的回應，他認為翻譯完就是，「我是F4，我拒絕你條件之後，你應該按照我想要的條件給我，怎麼可以就這樣算了呢？再給你一次機會，快點來找我配合」。

蘇文俊表示，從談判角度來看，就是「他高估自己的重要性，也誤判相信音樂一定要湊集F4的決心」，所以誤認自己有很多籌碼，結果玩崩了，現在才急著喊話想要加入，不過大概沒機會了。

蘇文俊也指出，其他三位成員的態度應該相對單純；反觀朱孝天「就他一個在兩岸都是F4裡人氣最低的人在那邊各種意見，被捨棄也是剛好吧！」在雙方立場落差下被捨棄，也並非毫無跡可循。


更多鏡週刊報導
朱孝天控遭相信音樂「抹黑潑髒水」　五月天經紀人發文回酸
朱孝天爆拒三要求遭切割F4　痛批復出承諾跳票：你們也沒做到
獨家／朱孝天直率個性惹禍　下月F4上海演唱會成局外人

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「4千萬勞斯萊斯」國道猛撞遊覽車！　天價維修費曝光
槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

川普放行H200「抽成25%台灣付」？胡采蘋笑：怎可能台灣吐給你

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

塑膠回收率創醫學中心之最！慈院醫療善循環　救生命也守護地球

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚見消費力：比網拍便宜

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好

川普放行H200「抽成25%台灣付」？胡采蘋笑：怎可能台灣吐給你

明天北東降雨機率增　周末首波冷氣團報到「探12度」

塑膠回收率創醫學中心之最！慈院醫療善循環　救生命也守護地球

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚見消費力：比網拍便宜

網路狂賣女性調理偽藥！還屏蔽檢警IP　天一愛生技3高層起訴

摩爾線程舉辦首屆開發者大會　將揭曉新一代GPU架構

蒼井優老公突病倒！連續3天缺席節目影響大…最醜諧星變人氣主持

「家醫、急診」石崇良不認同列大外科　醫美手術嚴管2議題待解

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

「紐約之王」布朗森飆35分　尼克強勢挺進NBA盃最終4強

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

中式飛馬刺繡、花卉玉鐲包超美！夏姿春夏馬術與嬉皮交織「東方浪漫」

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

【日本強震＋連環警報】直到早上才意識到自己住在海岸線上QQ

生活熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

籃籃「胡瓜襲胸」疑雲後首露面　鬆口談一事

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

明變天！　「雨最大」地區曝

東南夜市變乾淨了！業者紮稻草棒「草船借箭

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

2年輕女胰島素阻抗偏高　竟是這生活習慣害的

佳德鳳梨酥遭控黑色異物！業者：有人說謊凹東西

捲周玉蔻爆料爭議　胡婉玲5點反擊

急凍探10℃！　最冷時間曝

更多熱門

相關新聞

女兒長得越來越像前夫！李珍妮爆帶女飛韓國整形

女兒長得越來越像前夫！李珍妮爆帶女飛韓國整形

帝寶名媛李珍妮（已改名李洢鏵）和富商吳春台育有一女，近日李珍妮舊識向本刊爆料，李珍妮因認為女兒長得越來越像爸爸，便帶著女兒飛到韓國整形，但因工程浩大，她暫時放棄這念頭，改在自己臉上修整，但回來後抱怨鼻子整壞了。

仙塔律師從賣慘到認罪！陳沂狠酸：人品真是不行

仙塔律師從賣慘到認罪！陳沂狠酸：人品真是不行

王齊麟合照李洋喊：第1次和長官吃飯這麼自在！

王齊麟合照李洋喊：第1次和長官吃飯這麼自在！

周杰倫在MV裡為什麼一直走路？本尊「7字」回應

周杰倫在MV裡為什麼一直走路？本尊「7字」回應

22歲男突自首殺人「棄屍點成謎」！高大成警告2事

22歲男突自首殺人「棄屍點成謎」！高大成警告2事

關鍵字：

朱孝天實話律師蘇文俊鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面