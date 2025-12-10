賴拋幫助大陸經濟　國台辦：台灣GDP不如大陸許多省

▲賴清德總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統日前接受《紐約時報》採訪時表示，台灣今年經濟成長率達7.37％，「樂意幫助中國、共同合作，解決中國所面臨的各項經濟問題」。大陸國台辦回應稱，預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，「真不知賴清德哪裡來的自信」。

賴清德總統受訪時表示，非常希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭的時候，「應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好」，並稱台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決中國所面臨的各項經濟上面的問題。

大陸國台辦發言人陳斌華今（10）日於例行記者會上批評，賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民眾。

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

陳斌華表示，今年以來，大陸主要經濟指標表現良好，前三季度，大陸GDP超過101.5兆元，年增長5.2％，增量約4兆元人民幣，三個季度的增長量就達到台灣經濟總量八成以上。他稱，預計今年全年台灣GDP不如大陸許多省的GDP，「真不知賴清德哪裡來的自信」。

陳斌華批評，賴清德為了「倚外謀獨」，違背經濟規律強推兩岸「脫鉤斷鏈」，罔顧台灣優勢產業被外人強行掏空，漠視台灣傳統產業面臨嚴重困境。

「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，陳斌華稱，解決台灣問題，實現國家完全統一，是全體中華兒女的共同期盼。他說，兩岸經濟同屬中華民族經濟，大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，致力於加強兩岸交流合作、深化兩岸融合發展，向台胞台企分享中國式現代化發展機遇。