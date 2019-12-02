快訊／網軍帶風向害死駐日外交官　韓國瑜深夜600字籲蔡政府：徹查幕後金主

▲韓國瑜深夜發表聲明譴責民進黨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

大阪代表處長蘇啟誠日前疑似因為不堪網路輿論輕生，近日這些網軍被踢爆是「卡神」楊蕙如組成的，而楊蕙如隨後也被依侮辱公務員、侮辱公署的罪嫌起訴。對此，國民黨總統參選人韓國瑜2日深夜發文批評民進黨，以冷血、輕蔑的態度，試圖將事件輕輕放下，相當不可取，「換人執政才有水落石出的一天。」

以下為韓國瑜在臉書發表的聲明全文：

我在行程中看到執政黨對於網軍案件的回應，十分心寒如此一位優秀外交官的以死明志，卻只換來執政黨一句冷血無情的「尊重司法」。

用謊言掩蓋執政失敗的事實已經令人不恥，如今面對人命關天的大事還一副事不關己的模樣，執政黨的冷血無情真是令人為台灣未來擔憂，一個有為有守、有血有淚的政府難道不該主動協助調查，揪出網軍名單與幕後黑手？！主動徹查背後出資人名單？！主動公布所有金流與共犯？！

雖然今天檢調終於還給了社會真相，起訴了網軍主嫌等兩人，但共犯結構仍然有待釐清，而且背後教唆出資的人也需負上法律與道義責任，應該要交代清楚誰是幕後金主！

▼「卡神」楊蕙如被抓到是網軍的指使者。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）



一年前網軍為了幫謝長廷辯護，第一時間在網路上將風向帶至大阪辦事處執行不力、責無旁貸，甚至出現黨國餘孽、爛到該死等惡劣、霸凌式的批評，再借刀網友譴責轉移焦點，在此我想提醒每一位網友，在相信並轉發某一則網路消息之前，請多思考幾分鐘且查清真相，不要輕易讓自己成為網路謠言的幫兇與殺手。

這是一條中華民國外交官的寶貴人命，國家培養幾十年的外派官員在外為國爭取榮譽、協助國人，卻被特定網軍帶領輿論痛批，被逼到需要以死明志的絕境，至今想來依然令人痛心難過，民進黨居然以這種冷血輕蔑的態度，試圖將整個事件再次輕輕放下。

記得去年參與高雄市長選舉期間，我選擇每週晚上找出時間以開直播或是走街串巷的土方法去宣傳理念與爭取認同，因為天心即我心、天心在民心，只有光明正大的候選人、才有光明正大的真民主。

#這不是我們要的社會正義

#謠言止於智者

#換人執政才有水落石出的一天