快訊／酒駕惡徒撞死醫科兒　主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？

▲某媒體陳姓主播、就讀高醫大兒子遭酒駕男撞死，法院今日判吳男10年刑期。（圖／陳姓主播提供）



記者許權毅／台中報導

台中男子吳叡旻酒駕、無照、超速、闖紅燈還肇逃，活活將優秀的陳姓高醫大學生撞死。中院國民法庭今（10日）判處吳男10年刑期，陳男的主播爸爸稍早得知判決結果，失望地含淚說：「怎麼只判10年......，一個這麼重大惡性的酒駕行為，法院判了一個讓人非常不滿意的刑期。」

陳姓主播說：「只判10年，讓人非常不滿意這樣的判決結果，一條人命，一條21歲生命、優秀的年輕人就這樣走了，連實現夢想回饋社會的機會都沒有。可惡的肇事者只判10年，而且是這麼重大的惡性的酒駕行為，最後只判了10年。」他感謝台中地檢署2位年輕有為的檢察官，但酒駕致死的刑責實在太輕了，日本可以判20年、美國無期甚至死刑，台灣這樣判，家屬沒辦法接受，引發社會大眾的關注。

▲陳姓主播（左）認為，兒子（右）被酒駕奪命，對於10年刑期非常不滿意。（圖／陳姓主播提供）



陳姓主播認為，要從立法修法開始，要包公辦案、懲奸除惡，也要給他尚方寶劍，檢察官沒有尚方寶劍，再怎麼努力也沒辦法，法院也判了一個非常不滿意的刑期。

陳姓主播表示，家屬非常傷心難過，「只判10年，根本沒辦法讓我們覺得有公平正義可言，我強調兒子的性命能對社會發揮影響，期待在酒駕這件事上，應該要有更重的判刑，未來大家戒慎恐懼，不要再有酒駕的行為」。

陳說，社群媒體上看到立委王世堅認為殺人償命、不該廢除死刑，應強化執行死刑，不知道王世堅聽到這麼惡性重大的酒駕致死案件只判10年，他又做何感想。

▲陳姓主播認為，應從修法開始改變酒駕案件。（圖／記者許權毅攝）



至於是否會上訴，陳姓主播表示，有跟律師討論過，國審案件很難翻盤，但是可以上訴，會再討論。民事求償部分，還是會提告，連同車主以及借車者。