全聯新制服「F1賽車風」亮相　國家隊設計師操刀

▲全聯更換門市員工制服，靈感源自「F1車隊精神」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／桃園報導

全聯、大全聯將更換門市人員制服，行銷協理劉鴻徵透露，之前有內部人士表示「制服不好看」，公司原先也計畫自行設計，但對於材質、剪裁、設計等都不熟悉，無法跳脫框架，後來決定邀請巴黎、東京奧運開幕式國家代表隊服裝設計師周裕穎操刀設計，制服設計靈感源自「F1車隊精神」，今（10）日首度對外亮相。

▲全聯舊版制服即將告別。（圖／記者林育綾攝）

全聯舊款制服為藏青色搭上暗紅色圍裙，如今新制服邀請巴黎、東京奧運開幕式國家代表隊服裝設計師周裕穎操刀，制服設計靈感源自「F1車隊精神」，以速度、精準與團隊默契為核心，呼應全聯門市員工日常工作協作，如同專業車隊般的效率與默契。

▲▼全聯新制服。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，新制服以黑色為主，時尚、簡約俐落、耐髒百搭；而大全聯則以LOGO色系「賽車紅」為主，展現速度感與品牌識別度。整體設計上融入速度感線條、F1風格貼章、碳纖維紋路印花，兼具科技感與舒適度。此外，新制服全面採用100%回收紗線製成的機能布料，透氣輕量、耐洗耐穿，實現舒適、耐用與永續的完美結合。

▲▼大全聯以「賽車紅」為主。（圖／記者林育綾攝）

▲烘焙、熟食區廚師服裝。（圖／記者林育綾攝）