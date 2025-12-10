傳陳水扁將主持節目　他曝抓住賴清德「1弱點」：沒在怕

▲賴清德、陳水扁合照。（圖／陳水扁提供）

記者郭運興／台北報導

近日媒體報導，目前保外就醫的前總統陳水扁明年初將和《鏡電視》合作，新開「總統鏡來講」節目擔綱主持工作，引起議論。對此，學者何景榮9日表示，陳水扁為什麼沒有在怕？因為知道賴清德只拿得到基本盤，對深綠選民依賴特別深，如果真的關阿扁回去、得罪獨派，本來就很低的民調還會更低，反觀前總統蔡英文執政，那時候阿扁相對起來乖很多，因為知道蔡英文沒有忌諱丟掉獨派的選票。

何景榮於節目《新聞大白話》表示，陳水扁為什麼沒有在怕？因為知道賴清德只拿得到基本盤，總統大選都只有40%的得票，賴清德一直拿不到中間選民，所以對於基本盤、深綠選民依賴特別深，因此，賴清德知道，如果真的關阿扁回去、得罪獨派，本來就很低的民調還會更低。

何景榮表示，反觀當初前總統蔡英文執政，民調比較高也拿得到中間選票，那時候阿扁相對起來乖很多，因為知道蔡英文沒有這麼忌諱丟掉獨派的選票。

何景榮認為，所以賴清德應該思考一下，要繼續走這種很極端的路線，與在野黨對抗，把基本盤越做越小，就會出現這種情況，連自己民進黨的陳水扁都沒在理你。

▼前總統蔡英文、陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）