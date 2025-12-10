國防預算2度被封殺　賴清德：希望進委員會！要刪會根據民意審查

▲總統賴清德、民主基金會董事長韓國瑜出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍、俄羅斯近日在台日韓周邊進行軍事襲擾，升高區域威脅，而總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算昨天（9日）二度遭到在野黨封殺。對此，賴清德10日受訪表示，已經是第二次封殺，他希望特別條例進入委員會審查，讓社會了解、共同支持，應該要刪減或調整的地方，也會根據民意來進行審查工作。

賴清德表示，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅我們應該要團結一致對外，大家應該都有感受得到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

賴清德說，在這種狀況之下，一來要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，在這種狀況之下，必須要提高國防力量，增加國防預算，希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉。

賴清德指出，禮拜二的程序委員會已經是第二次封殺，希望進入委員會審查，讓社會也能夠了解立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整的地方，也會根據民意，大家來進行審查的工作。

賴清德強調，絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，如果沒有善盡責任的話，在面對中國的威脅的時候，會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚的知道。