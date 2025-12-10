　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防預算2度被封殺　賴清德：希望進委員會！要刪會根據民意審查

▲總統賴清德、民主基金會董事長韓國瑜出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、民主基金會董事長韓國瑜出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍、俄羅斯近日在台日韓周邊進行軍事襲擾，升高區域威脅，而總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算昨天（9日）二度遭到在野黨封殺。對此，賴清德10日受訪表示，已經是第二次封殺，他希望特別條例進入委員會審查，讓社會了解、共同支持，應該要刪減或調整的地方，也會根據民意來進行審查工作。

賴清德表示，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅我們應該要團結一致對外，大家應該都有感受得到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

賴清德說，在這種狀況之下，一來要保護台灣的安全，二來也有責任維護區域穩定，在這種狀況之下，必須要提高國防力量，增加國防預算，希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉。

賴清德指出，禮拜二的程序委員會已經是第二次封殺，希望進入委員會審查，讓社會也能夠了解立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整的地方，也會根據民意，大家來進行審查的工作。

賴清德強調，絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，如果沒有善盡責任的話，在面對中國的威脅的時候，會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚的知道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰爆「拖欠牙醫14萬」！　經紀人3聲明回應
闆娘「雙膝下跪喊救命」仍遭砍死　鄰居目擊血腥現場
義交疏導交通遭輾斃！　悲劇瞬間曝
11歲童偷騎車「鬼切撞飛騎士」！　離譜畫面曝
快訊／檳榔攤老闆娘遭砍死！　犯嫌逃逸畫面曝光
王品集團宣布調薪「最高10%」！　招募逾1200人
25歲大馬爆紅童星死因曝光！　他悲揭最後對話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

蔣萬安就職三週年　曝政績影片首發「讓河岸成為城市活力舞台」

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

南韓電子入境卡列「中國台灣」　賴清德：希望尊重台灣人民意志

台灣客遇強震「死守電視」日網感動　賴清德大讚：穩定表現非常好

禁小紅書遭批雙標　劉世芳「全球趨勢」：澳洲16歲以下全禁社群

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

苗博雅稱「戰爭可上班上課」遭酸爆　朱宥勳舉3例力挺：酸點在哪？

憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

蔣萬安就職三週年　曝政績影片首發「讓河岸成為城市活力舞台」

蔡英文突喊光電弊案強力肅貪　邱毅：終於正式出手「逼宮賴清德」

南韓電子入境卡列「中國台灣」　賴清德：希望尊重台灣人民意志

台灣客遇強震「死守電視」日網感動　賴清德大讚：穩定表現非常好

禁小紅書遭批雙標　劉世芳「全球趨勢」：澳洲16歲以下全禁社群

壽山動物園13歲母獅突血尿　屏科大啟動CT緊急檢查

張泰山兒子張可洛錄取興南高校　旅日夢成真踏上甲子園名校

3C故障先問AI！iFixit推出維修界ChatGPT「FixBot」

速食店雙12優惠懶人包　肯德基買1送1、三商炸雞桶49折

談3大滿意政績　蔣萬安提輝達、大巨蛋、捷運6線：我沒辜負市民

「小拳石」這次不搞事　班恩狂轟37分率魔術闖NBA盃4強

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

卡爾成歐冠最年輕「連3戰破門」球員　拜仁3比1逆轉里斯本競技

小薰被爆「拖欠牙醫14萬」鄭人碩也知情　經紀人列3項聲明回應！

葛萊美提名歌手「家中遭刺身亡」！　31歲兒子當場被捕

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

政治熱門新聞

淡水停水多日民怨爆！區長：資訊落差惹誤會

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

苗博雅稱若台海開戰　一般人仍能正常上班

幕後／反「助理費除罪化」連署破200人　立委大發雷霆施壓助理撤簽

若戰爭台灣能正常生活？謝寒冰諷：違背電視

戰時仍可上班論挨批　苗博雅長文回應

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

南韓電子入境卡列「中國台灣」　外交部將重新檢視台韓關係

鄭文燦涉貪案庭上勘驗錄音　律師團：有利證詞在筆錄中消失

柯建銘不再扮黑臉　賴清德催黨團找回戰鬥力

蔣萬安打造第二座「護國神山」內幕曝　中央被質疑割稻尾

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

北捷新閘門太低引爆民怨　藍議員也說話了

獨／逾200位助理連署撤立委自肥條款　韓國瑜今晚將正式回應　

更多熱門

相關新聞

共軍在日韓周邊軍事襲擾　賴清德轟不恰當：中國該體現大國責任

共軍在日韓周邊軍事襲擾　賴清德轟不恰當：中國該體現大國責任

針對中共解放軍近日在日本、南韓周邊進行軍事騷擾，升高區域的緊張，總統賴清德10日受訪時表示，這是非常不恰當行為，他呼籲中國應該要體現大國責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須靠各方來促成，中國同樣有責任。

台南安平產業園區50週年！賴清德、黃偉哲同場致意

台南安平產業園區50週年！賴清德、黃偉哲同場致意

影／賴清德交「百億圓夢政策」成績單　棒球青年赴美見習返台

影／賴清德交「百億圓夢政策」成績單　棒球青年赴美見習返台

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

轟助理費除罪化骯髒邏輯　黃智賢酸：能接受總預算直接匯給賴清德？

轟助理費除罪化骯髒邏輯　黃智賢酸：能接受總預算直接匯給賴清德？

關鍵字：

國防預算賴清德封殺區域安全軍事威脅

讀者迴響

熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面