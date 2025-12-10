　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／柯文哲抗告！北院只准錄影轉播　爭取辯論庭「Live直播」

▲▼北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

▲北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市前市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，涉犯京華城等案將從明天（11日）起，進入一審最後辯論程序，柯不服聲請全程Live法庭直播，台北地院合議庭僅准許宣判後5天內錄影轉播，今（10日）向北院遞狀起抗告，北院已聯繫同案其餘10名被告與律師，確認若無人要抗告，今下午就會將柯的抗告送交高院審理。

柯文哲聲請全程Live直播他在京華城等案的一審言詞辯論與宣判畫面，這是《法院組織法》今年（2025年）三讀修正，准許高院、地院「原則不公開、例外公開」庭訊錄影錄音後，申請公開播送的首例。

▲▼北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

▲北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

北院合議庭審酌本案涉及重大公共利益、復為社會矚目，准許「公開播送」本案言詞辯論與宣判的開庭錄音錄影，但作法類似「錄影轉播」，後製除去隱私、個資與機密資訊，或變聲、變像處理後，於宣判隔日起最遲5天內，上傳司法院指定網址或平台公開播送。

此外，合議庭認為技術上很難在錄影時切割其他在庭當事人動態，因此依職權裁定本案言詞辯論與宣判的錄音錄影，均完整實施「公開播送」，包含公訴檢察官、其餘當事人及參與人在庭內的影音。因明、後2天為提示龐大卷證資料程序，將從下周一（15日）起開始錄音錄影辯論程序，預計連續8個工作日，並預留4個工作日直到跨年當天，做為備用庭期。

合議庭本月（12月）2日做出本件裁定，依送達先後次序，10天抗告期最快在後天（12日）到期，柯文哲是目前唯一針對公開播送提抗告的被告，他主張《法院組織法》未禁止法庭直播，司法院頒訂的《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》，卻規定只能在「案件裁判宣示或公告後播出」。

▲▼柯文哲合體黃國昌直播。（圖／截取自柯文哲YT直播）

▲柯文哲提起抗告，爭取Live直播京華城等案一審辯論與宣判畫面。（圖／截取自柯文哲YT直播）

柯文哲認為司法院的《實施辦法》，架空法官決定「公開播送方式」的權限，是以司法行政侵害審判獨立，他仍要求Live直播，希望高院撤銷北院原裁定、並自為裁定准許即時同步播送開庭影音。

柯文哲日前公開喊話，反諷檢方：「我都願意直播，你們告我都不敢？」檢方早已表明不抗告合議庭公開播送的作法、尊重法院裁定。

▲▼北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

▲北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，法庭內加裝大尺寸液晶螢幕以利錄影秀出投影片，圖右的專用攝影器材位置已取消。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭今上午已開始聯繫同案其他被告與律師，確認若無人要提抗告，最快今下午就將柯文哲的抗告送交高院審理。

本件公開播送並非直接取用法庭既有錄音錄影，而是由司法院簽約廠商架設專用攝影機，以1個鏡頭定點定焦全程錄製，北院日前已請廠商到法庭測試器材，敲定從陪席法官後方牆邊居高臨下錄影，畫面涵蓋檢辯與旁聽席，但3位法官不入鏡，庭內並加裝1台大尺寸液晶螢幕，以利錄影能拍到投影片內容。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告
快訊／柯文哲抗告！　爭取「法庭全程Live直播」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4千萬勞斯萊斯超任性！國道硬切猛撞遊覽車　天價維修費曝光

軍事作家黃竣民臉書遭詐團盜照千次　刑事局：今年已通報2萬件

越南男撞到人落跑！害同鄉躺路中慘死　居留證留車上成鐵證

捲詐騙案被押62天　他無罪卻「店倒家庭破碎」獲賠24.8萬

青山靈安尊王暗訪首夜...馬國信眾酒醉砸超商！遭警保護管束

廢棄物藏貨櫃輸出境外！不法獲利5490萬　基檢起訴23人、14間公司

快訊／酒駕惡徒撞死醫科兒　主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？

20萬現金誤丟舊衣回收箱！南投警逐件翻找尋回　糊塗男超感動

檳榔攤老闆娘被砍死　目擊民眾：警要求畫面勿提供媒體

台中女忘了車停哪　狂繞2小時崩潰求救！好心警載她找終於搞定

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

4千萬勞斯萊斯超任性！國道硬切猛撞遊覽車　天價維修費曝光

軍事作家黃竣民臉書遭詐團盜照千次　刑事局：今年已通報2萬件

越南男撞到人落跑！害同鄉躺路中慘死　居留證留車上成鐵證

捲詐騙案被押62天　他無罪卻「店倒家庭破碎」獲賠24.8萬

青山靈安尊王暗訪首夜...馬國信眾酒醉砸超商！遭警保護管束

廢棄物藏貨櫃輸出境外！不法獲利5490萬　基檢起訴23人、14間公司

快訊／酒駕惡徒撞死醫科兒　主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？

20萬現金誤丟舊衣回收箱！南投警逐件翻找尋回　糊塗男超感動

檳榔攤老闆娘被砍死　目擊民眾：警要求畫面勿提供媒體

台中女忘了車停哪　狂繞2小時崩潰求救！好心警載她找終於搞定

摩爾線程舉辦首屆開發者大會　將揭曉新一代GPU架構

蒼井優老公突病倒！連續3天缺席節目影響大…最醜諧星變人氣主持

「家醫、急診」石崇良不認同列大外科　醫美手術嚴管2議題待解

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

「紐約之王」布朗森飆35分　尼克強勢挺進NBA盃最終4強

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

中式飛馬刺繡、花卉玉鐲包超美！夏姿春夏馬術與嬉皮交織「東方浪漫」

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

定期定額ETF人氣王出爐　一表看上半年漲幅前10大

【監視器曝光】台北女租車暴衝「撞進停車場」！　柵欄、繳費機全撞毀

社會熱門新聞

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

快訊／鳳山檳榔攤老闆娘遭砍慘死！　犯嫌逃逸畫面曝

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

仙塔律師喊「絕非詐團成員」自打臉　網出征灌爆

仙塔律師急轉彎全認罪！黑心律師揭2大原因

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

即／主播兒遭撞死！酒駕惡徒判決出爐

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

更多熱門

相關新聞

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

「助理費除罪化」陳玉珍拒絕撤案　綠營提公費助理任用條例反制

國民黨立委陳玉珍日前提案修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，相關提案讓跨黨派基層助理炸鍋；立法院助理工會幹部發起連署希望撤回提案，目前已獲逾250位跨黨派國會助理簽名，卻傳出有立委飆罵下令助理撤簽。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10日）受訪時表示，對於特定人量身訂造的修法，不以為然，支持助理工會向立法院長韓國瑜提出訴求，此事正辦應該要推動「公費助理任用條例」，將公費助理任用法制化、透明化。

張博洋痛批「助理費除罪化」是包裝貪污

張博洋痛批「助理費除罪化」是包裝貪污

健檢費也要！藍推助理費除罪化「1年多780萬」　綠黨團：抗爭到底

健檢費也要！藍推助理費除罪化「1年多780萬」　綠黨團：抗爭到底

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

傅崐萁稱助理費除罪化是「進步法案」　綠委轟：坑殺助理嗎？

傅崐萁稱助理費除罪化是「進步法案」　綠委轟：坑殺助理嗎？

關鍵字：

京華城貪污圖利法庭直播公開播送錄音錄影抗告

讀者迴響

熱門新聞

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面