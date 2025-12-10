快訊／柯文哲抗告！北院只准錄影轉播　爭取辯論庭「Live直播」

▲北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市前市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，涉犯京華城等案將從明天（11日）起，進入一審最後辯論程序，柯不服聲請全程Live法庭直播，台北地院合議庭僅准許宣判後5天內錄影轉播，今（10日）向北院遞狀起抗告，北院已聯繫同案其餘10名被告與律師，確認若無人要抗告，今下午就會將柯的抗告送交高院審理。

柯文哲聲請全程Live直播他在京華城等案的一審言詞辯論與宣判畫面，這是《法院組織法》今年（2025年）三讀修正，准許高院、地院「原則不公開、例外公開」庭訊錄影錄音後，申請公開播送的首例。

北院合議庭審酌本案涉及重大公共利益、復為社會矚目，准許「公開播送」本案言詞辯論與宣判的開庭錄音錄影，但作法類似「錄影轉播」，後製除去隱私、個資與機密資訊，或變聲、變像處理後，於宣判隔日起最遲5天內，上傳司法院指定網址或平台公開播送。

此外，合議庭認為技術上很難在錄影時切割其他在庭當事人動態，因此依職權裁定本案言詞辯論與宣判的錄音錄影，均完整實施「公開播送」，包含公訴檢察官、其餘當事人及參與人在庭內的影音。因明、後2天為提示龐大卷證資料程序，將從下周一（15日）起開始錄音錄影辯論程序，預計連續8個工作日，並預留4個工作日直到跨年當天，做為備用庭期。

合議庭本月（12月）2日做出本件裁定，依送達先後次序，10天抗告期最快在後天（12日）到期，柯文哲是目前唯一針對公開播送提抗告的被告，他主張《法院組織法》未禁止法庭直播，司法院頒訂的《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》，卻規定只能在「案件裁判宣示或公告後播出」。

▲柯文哲提起抗告，爭取Live直播京華城等案一審辯論與宣判畫面。（圖／截取自柯文哲YT直播）

柯文哲認為司法院的《實施辦法》，架空法官決定「公開播送方式」的權限，是以司法行政侵害審判獨立，他仍要求Live直播，希望高院撤銷北院原裁定、並自為裁定准許即時同步播送開庭影音。

柯文哲日前公開喊話，反諷檢方：「我都願意直播，你們告我都不敢？」檢方早已表明不抗告合議庭公開播送的作法、尊重法院裁定。

▲北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，法庭內加裝大尺寸液晶螢幕以利錄影秀出投影片，圖右的專用攝影器材位置已取消。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭今上午已開始聯繫同案其他被告與律師，確認若無人要提抗告，最快今下午就將柯文哲的抗告送交高院審理。

本件公開播送並非直接取用法庭既有錄音錄影，而是由司法院簽約廠商架設專用攝影機，以1個鏡頭定點定焦全程錄製，北院日前已請廠商到法庭測試器材，敲定從陪席法官後方牆邊居高臨下錄影，畫面涵蓋檢辯與旁聽席，但3位法官不入鏡，庭內並加裝1台大尺寸液晶螢幕，以利錄影能拍到投影片內容。