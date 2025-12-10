　
地方焦點

增設親子遊樂設施+山訓場　國6橋聳雲天園區打造隱藏版森林樂園

▲國道6號國姓交流道下的橋聳雲天園區增設親子遊樂設施和山訓場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲國道6號國姓交流道下的橋聳雲天園區增設親子遊樂設施和山訓場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府投資2588萬經費，於國道6號國姓交流道下的「橋聳雲天」園區增設親子遊樂設施和山訓場，上周末正式開幕；縣府指出，新增設施可以做生態體驗，也能進行山訓挑戰，適合全家遊玩。

「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮6日在國姓交流道下方舉行，縣長許淑華親自主持，包括立委馬文君、國姓鄉長邱美玲、縣議會副議長潘一全，縣議員吳國昌、林芳伃、戴世詮等人都到場參加，並體驗山訓設施，許多民眾也聞訊而來，都玩得不亦樂乎、大呼過癮。

▲國道6號國姓交流道下的橋聳雲天園區增設親子遊樂設施。（圖／南投縣政府提供）

▲國道6號國姓交流道下的橋聳雲天園區增設親子遊樂設施。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞表示，國姓交流道有「全國最高交流道」的美名，前縣長林明溱推動橋聳雲天綠雕園區，她到任後縣府繼續建設，如今不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增「13歲以上山訓挑戰區」及「5至12歲兒童遊戲區」的分齡遊戲場，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣；同時以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既有地形、植栽完美融合，營造出全國少見的高聳交流道下「隱藏版森林樂園」，也是兼具藝術、休閒、生態與運動的山訓園區。

▲國道6號國姓交流道下的橋聳雲天園區增設親子遊樂設施。（圖／南投縣政府提供）

▲國道6號國姓交流道下的橋聳雲天園區增設親子遊樂設施。（圖／南投縣政府提供）

縣府農業處指出，橋聳雲天綠雕園區定位為全齡觀光休閒遊憩公園，未來將結合福龜休閒農業區及周邊觀光農園，同時積極推動烏溪沿線景觀廊道，規劃特色步道與自行車道，向北串聯埔里、仁愛，向西連結草屯、中興新村，形塑完整旅遊環帶，吸引更多遊客停留國姓、帶動地方經濟。

埔里跑馬拉松十周年4500跑者同樂

埔里跑馬拉松十周年4500跑者同樂

2025 Puli Power埔里山城派對馬拉松「十光穿越」今日清晨6時鳴槍起跑，除有4500位跑者共同奔馳於國道6號西行線埔里段，也是活動邁入10週年來首度邀請10位身障輪椅朋友一同上國道，而跑者洪義昌、蔡永真更選擇在今天完成個人「600馬」壯舉紀錄。

第10屆埔里山城派對馬拉松10／19國6開跑

第10屆埔里山城派對馬拉松10／19國6開跑

回家幫媽慶生衝出邊坡　1人飛落草叢驚險逃劫

回家幫媽慶生衝出邊坡　1人飛落草叢驚險逃劫

親戚團國道翻車5傷　幫母慶生喊卡

親戚團國道翻車5傷　幫母慶生喊卡

國6自小客墜橋5人傷　車變鐵餅畫面曝

國6自小客墜橋5人傷　車變鐵餅畫面曝

國道6號國姓交流道橋聳雲天親子遊樂設施山訓場

