軍事作家黃竣民臉書遭詐團盜照千次　刑事局：今年已通報2萬件

▲上圖為刑事局。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

軍事作家黃竣民遭詐團盜用臉書照片、甚至假冒黃身分創設臉書帳號實施詐騙，刑事局高度重視。刑事局表示：根據《詐欺犯罪危害防制條例》33條明確規定「網路廣告平臺業者」經目的事業主管機關、司法警察機關通知其經營之平臺所刊登或播送之內容有涉及詐欺犯罪嫌疑情事者，應先行限制接取、瀏覽或移除與詐欺犯罪有關之內容。

刑事局目前已建立名人白名單，每日搜尋主要網路廣告平台易遭偽冒企業家、財經名人、媒體網紅，該類型廣告、社群帳號、粉專一經發現，即依該條例第33條通報業者下架、停權。

刑事局統計，光從今年1月1日至12月8日止，已累計通報超過2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉專。刑事局表示：民眾若發現個人照片遭不明人士盜用設立臉書帳號，可利用臉書官方檢舉「偽冒個人檔案」或「粉絲專頁」。

刑事局表示，盜用他人圖像、身分註冊臉書帳號行為，會觸犯《個人資料保護法》，《刑法》偽造文書罪；若進一步將偽冒帳號用於實施詐騙，則涉及《刑法》及《詐欺危害防制條例》等罪，呼籲民眾切勿以身試法。

臉書檢舉冒用帳號管道連結連結如下：



https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

https://www.facebook.com/help/174210519303259

