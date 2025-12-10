　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

軍事作家黃竣民臉書遭詐團盜照千次　刑事局：今年已通報2萬件

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲上圖為刑事局。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

軍事作家黃竣民遭詐團盜用臉書照片、甚至假冒黃身分創設臉書帳號實施詐騙，刑事局高度重視。刑事局表示：根據《詐欺犯罪危害防制條例》33條明確規定「網路廣告平臺業者」經目的事業主管機關、司法警察機關通知其經營之平臺所刊登或播送之內容有涉及詐欺犯罪嫌疑情事者，應先行限制接取、瀏覽或移除與詐欺犯罪有關之內容。

刑事局目前已建立名人白名單，每日搜尋主要網路廣告平台易遭偽冒企業家、財經名人、媒體網紅，該類型廣告、社群帳號、粉專一經發現，即依該條例第33條通報業者下架、停權。

刑事局統計，光從今年1月1日至12月8日止，已累計通報超過2萬餘件偽冒名人廣告、社群帳號、粉專。刑事局表示：民眾若發現個人照片遭不明人士盜用設立臉書帳號，可利用臉書官方檢舉「偽冒個人檔案」或「粉絲專頁」。

刑事局表示，盜用他人圖像、身分註冊臉書帳號行為，會觸犯《個人資料保護法》，《刑法》偽造文書罪；若進一步將偽冒帳號用於實施詐騙，則涉及《刑法》及《詐欺危害防制條例》等罪，呼籲民眾切勿以身試法。

臉書檢舉冒用帳號管道連結連結如下：

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
https://www.facebook.com/help/174210519303259

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「4千萬勞斯萊斯」國道猛撞遊覽車！　天價維修費曝光
槓上助理工會？陳玉珍：歡迎討論　不必透過媒體放話
全聯公布新制服！　「F1賽車風」亮相
朱孝天遭踢出F4！律師曝「玩崩了」：被捨棄是剛好
黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署
快訊／主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？　兒遭酒駕撞死
忍無可忍！aespa Winter遭嚴重性騷毀謗　大動作開告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網路狂賣女性調理偽藥！還屏蔽檢警IP　天一愛生技3高層起訴

4千萬勞斯萊斯超任性！國道硬切猛撞遊覽車　天價維修費曝光

軍事作家黃竣民臉書遭詐團盜照千次　刑事局：今年已通報2萬件

越南男撞到人落跑！害同鄉躺路中慘死　居留證留車上成鐵證

捲詐騙案被押62天　他無罪卻「店倒家庭破碎」獲賠24.8萬

青山靈安尊王暗訪首夜...馬國信眾酒醉砸超商！遭警保護管束

廢棄物藏貨櫃輸出境外！不法獲利5490萬　基檢起訴23人、14間公司

快訊／酒駕惡徒撞死醫科兒　主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？

20萬現金誤丟舊衣回收箱！南投警逐件翻找尋回　糊塗男超感動

檳榔攤老闆娘被砍死　目擊民眾：警要求畫面勿提供媒體

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

「1拳1個」擊倒3女畫面曝！4妹子酒後吵架…他見女友被推怒了

網路狂賣女性調理偽藥！還屏蔽檢警IP　天一愛生技3高層起訴

4千萬勞斯萊斯超任性！國道硬切猛撞遊覽車　天價維修費曝光

軍事作家黃竣民臉書遭詐團盜照千次　刑事局：今年已通報2萬件

越南男撞到人落跑！害同鄉躺路中慘死　居留證留車上成鐵證

捲詐騙案被押62天　他無罪卻「店倒家庭破碎」獲賠24.8萬

青山靈安尊王暗訪首夜...馬國信眾酒醉砸超商！遭警保護管束

廢棄物藏貨櫃輸出境外！不法獲利5490萬　基檢起訴23人、14間公司

快訊／酒駕惡徒撞死醫科兒　主播爸含淚悲問：怎麼只判10年？

20萬現金誤丟舊衣回收箱！南投警逐件翻找尋回　糊塗男超感動

檳榔攤老闆娘被砍死　目擊民眾：警要求畫面勿提供媒體

網路狂賣女性調理偽藥！還屏蔽檢警IP　天一愛生技3高層起訴

摩爾線程舉辦首屆開發者大會　將揭曉新一代GPU架構

蒼井優老公突病倒！連續3天缺席節目影響大…最醜諧星變人氣主持

「家醫、急診」石崇良不認同列大外科　醫美手術嚴管2議題待解

國台辦：舊金山和約非法無效　無權處置台灣主權歸屬

「紐約之王」布朗森飆35分　尼克強勢挺進NBA盃最終4強

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

中式飛馬刺繡、花卉玉鐲包超美！夏姿春夏馬術與嬉皮交織「東方浪漫」

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

社會熱門新聞

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

快訊／鳳山檳榔攤老闆娘遭砍慘死！　犯嫌逃逸畫面曝

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

仙塔律師喊「絕非詐團成員」自打臉　網出征灌爆

仙塔律師急轉彎全認罪！黑心律師揭2大原因

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

即／主播兒遭撞死！酒駕惡徒判決出爐

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

更多熱門

相關新聞

獨／聖石吸金案被害人破百　刑事局大隊長入群宣導

獨／聖石吸金案被害人破百　刑事局大隊長入群宣導

台北地檢署指揮刑事局12月1日大規模搜索「聖石金業」公司，刑事局當天搜索負責人邱嬿妤及該公司執行長、總監、門市經理，以及前端黃金供應商、邱女丈夫蔡承翰，檢察官偵訊後認定聖石金業相關人涉犯銀行法吸金、詐欺涉案情節重大，裁定邱、蔡夫婦兩人各500萬元交保，並限制住居實施電子監控，幕後主嫌、前標準金商總經理邱薡宬則遭檢察官聲押禁見，法官裁定邱嫌違反期貨法入獄在監，限制他只能接見和辯護人及非涉案家屬。

3詐欺犯搭機返松機　2人「在台遭通緝」送北檢發監

3詐欺犯搭機返松機　2人「在台遭通緝」送北檢發監

掃毒軟體檢測中國生成式AI？ 　

掃毒軟體檢測中國生成式AI？ 　

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

國安檢測15項不合格　小紅書將遭封鎖1年

國安檢測15項不合格　小紅書將遭封鎖1年

關鍵字：

刑事局黃竣民軍事作家

讀者迴響

熱門新聞

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面