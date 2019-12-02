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南迴小客車自撞護欄「氣囊炸開起火燃燒」　大武警救出2人

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▲▼小客車撞上護欄車頭全毀，引擎因猛烈撞擊起火燃燒。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼小客車撞上護欄車頭全毀，引擎因猛烈撞擊起火燃燒。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台9線446.5公里台東森永山區日前晚間接近11點時，發生一起自小客車自撞車禍，由於撞擊猛烈車輛瞬間起火燃燒，駕駛受困車內情況一度危急，所幸到場大武警察分局員警持滅火器，迅速將火撲滅救出駕駛化解危機。

▲▼小客車撞上護欄車頭全毀，引擎因猛烈撞擊起火燃燒。（圖／台東縣警察局提供，下同）

大武分局森永派出所日前深夜11時50分接獲民眾報案，有一輛小客車在台9線446.5公里北上自撞護欄，警員曾聖倫、陳聖緯立即趕往現場，發現小客車撞及北上右側護欄車頭全毀，當時車頭冒出陣陣白煙夾雜火光，研判可能引擎因猛烈撞擊起火燃燒，兩人迅速架好安全設施後，擔心火燒車會造成現場人員危險，立即持巡邏車上滅火器滅火，同時將車上二人救出。

▲▼小客車撞上護欄車頭全毀，引擎因猛烈撞擊起火燃燒。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼員警持巡邏車上滅火器滅火，將車上二人救出。

據該肇事柯姓駕駛表示，當時車子撞到護欄後安全氣囊瞬間炸開，引擎跟著冒出白煙，所幸警方迅速到場發現引擎起火的異狀，立即拿滅火器撲滅火勢，「讓我們順利脫困，真的非常感謝警察的幫忙。」

大武分局提醒，南迴公路台9線森永至壽卡山區路段多彎道，許多民眾來到台東遊玩不熟悉路況，切記裝載貨物不可超高，行經彎道務必降低車速，切不可違規超車，更重要的是開車前不能飲酒，保障自己及其它用路人的安全。

▲▼小客車撞上護欄車頭全毀，引擎因猛烈撞擊起火燃燒。（圖／台東縣警察局提供，下同）

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