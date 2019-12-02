台東森永山區轎車猛撞護欄起火　駕駛一度受困超驚險

▲轎車自撞起火驚險萬分，台東警及時滅火解危機。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣台9線446.5公里森永山區路段，日前晚間22時50分許發生自小客車自撞車禍，由於撞擊猛烈，車輛瞬間起火燃燒，駕駛受困車內情況一度危急，所幸到場大武警分局員警持滅火器，迅速將火撲滅救出駕駛化解危機。

大武分局森永派出所深夜接獲民眾報案，稱有一輛小客車在台9線446.5公里北上自撞護欄，警員曾聖倫、陳聖緯立即趕往現場，發現小客車撞及北上右側護欄車頭全毀，當時車頭冒出陣陣白煙夾雜火光，研判可能引擎因猛烈撞擊起火燃燒，兩人迅速架好安全設施後，擔心火燒車會造成現場人員危險，立即持巡邏車上滅火器滅火，同時將車上2人救出。

據該肇事柯姓駕駛表示：當時車子撞到護欄後安全氣囊瞬間炸開，引擎不久後跟著冒出白煙，所幸警方迅速到場發現引擎起火的異狀，立即拿滅火器撲滅火勢，讓他順利脫困，真的非常感謝警察的幫忙。

大武分局提醒，南迴公路台9線森永至壽卡山區路段多彎道，許多民眾來到台東遊玩不熟悉路況，切記裝載貨物不可超高，行經彎道務必降低車速，也不可違規超車，更重要的是開車前不能飲酒，為保障用路人行的權利，請大家共同遵守交通安全規則。

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