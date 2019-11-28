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台南從深夜到上午火警不斷　勇消發揮戰力接力滅火不在怕！

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▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區、新營區、南區、麻豆區、西港區，從27日深夜至28日上午，接連發生鐵皮屋、民宅、公墓、民宅陽台、工寮火警，消防局迅速出動消防人車馳往搶救，消防人員全力搶救下，火勢均迅速撲滅，無人員傷亡，展現出消防局訓練有素的消戰力。

▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

27日深夜11時33分許消防局據報安平區安北路1處鐵皮屋發生火警，有火煙竄出，無人員受傷受困，消防局迅速出動安平消防分隊等大批消防人車前往搶救，消防人員為防止火場擴大，並破壞鐵皮進入射水搶，火勢在11時37分許控制，約11時50分撲滅，並進行殘火處理。

▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

28日凌晨0時45分許據報，新營區復興路1民宅3樓陽台有火光竄出，消防局出動新營分隊等多個消防分隊16車30人前往搶救，火勢在消防人員接駁水帶射水搶救下，火勢於凌晨1時10分許撲滅，現場燃燒3樓陽台外雜物，燃燒面積10平方公尺，幸無人員傷亡。

▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

28日上午6時53分許，消防局據報南區西門路、中華南路公墓發生雜草火警，消防局出動3車6人前往搶救，到上午8時22分許撲滅，幸未擴大釀災。

▲台南市安平區鐵皮屋、民宅、公墓、工寮等接連發生火警，消防人員接力搶救，火勢迅速撲滅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

28日上午9時20分，消防局據報麻豆區油車里1處民宅發生火警，消防局派遣麻豆等4個消防分隊計11車27人前往搶救，起火的是3樓，現場無人在家，消防人員馬上布水線搶救，火勢於9時35分許撲滅，初步勘查起火的是3樓神明廳，無人員傷亡。

28日上午9時30分許，消防局再接報西港區1處工寮發生火警，消防局馬上派出西港消防分局等大批消防人車前往搶救，消防人員發現是工寮鐵捲門馬達起火，消防人員訊速撲滅火勢，無擴大釀災及人員傷亡。

台南市長黃偉哲呼籲，年關將近、氣溫驟降，請民眾針對居家插座、電器檢視清潔，尤以神明廳；烹煮食物切勿離開視線避免發生火災；另外針對寒流，民眾使用瓦斯熱水器注意通風避免ㄧ氧化硫中毒，發生憾事。

►「即日起，我退出老化黨。」

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