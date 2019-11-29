南迴最長隧道馬拉松　大武警規劃臨時停車場及交通疏導管制

▲主辦單位於台9線439.5K、438.5K、台26線鄰近南田國小舊址道路旁均設有臨時停車場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣體育會預定於12月1日上午6時至下午13時，在台9線南迴公路安朔至草埔段（約）11公里，「舉辦2019慶祝台9線南迴公路全線通車馬拉松賽」，活動期間，大武警察分局為維護會場秩序，特別規劃詳盡交通疏導管制措施，讓參加活動的民眾與用路人享有舒適安全的交通環境。

本次馬拉松賽事最先開始的項目是42K賽，集合時間是5時30分，最晚的項目是5K賽、集合時間是8時10分，全般賽事及活動現場皆在未開放道路台9線南迴公路安朔至草埔段約11公里舉行。

據主辦單位表示，本次參加選手約有6,700名，初步預估將有3,000輛自小客車進入台9線444.9K至438.5K周邊範圍內，主辦單位特別規劃三處停車場：第1停車場-台9線439.5K、第2停車場-台9線438.5K、第3停車場-台26線鄰近南田國小舊址道路旁（均設有接駁車），期能有效紓解參加民眾的停車問題。

▲三處臨時停車場示意圖。

大武分局也將會在台9線443K會場入口及台9線439.5K地磅（第一）停車場、台9線438.5K-尙武 （第二）停車場、台26線（第三）停車場、森永統一超商、安朔全家超商等人車易壅塞地點，派警力實施疏導管制。

大武分局提醒參加本次活動的民眾及用路人，會場周邊重要路口及停車場出入口，皆派員交通疏導管制，請配合警察及交管人員引導並減速慢行，切勿貪圖個人方便任意停車影響車流順暢，共同維護交通順暢與安全。

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