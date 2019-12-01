快訊／烏來6旬騎士疑高速過彎自撞護欄　頭重創滿地血身亡

▲烏來騎士疑似過彎失控自撞護欄後失去生命徵象，地面留有血跡。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市烏來區一名60歲鄭姓男子，1日下午1時許騎車經過烏來區新烏路五段時，疑似失控自撞轉彎處的水泥護欄，而民眾看到後在一旁圍觀，員警巡邏經過時發覺有異趨前查看，並迅速通報救護人員到場，但鄭男已經失去生命徵象，緊急送往慈濟醫院急救，3時許宣告死亡，詳細的車禍原因仍待進一步釐清。

►我們家購物節打折打到骨折

【更多新聞】

►快訊／板橋17歲少年疑開槍自戕 母返家驚見兒倒臥床鋪血泊

►影／62歲三寶婦「吞24張罰單」 無照連闖紅燈氣呼呼問警：抓我幹嘛

►越級打怪！疑行車糾紛阿伯棍棒砸貨車嗆「下來」 網友警告：千萬別還手