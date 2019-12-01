「2020一票都不能少！」蔡英文桃園造勢暗酸黃昭順：現在沒人會問台三線哪3條線





▲蔡英文桃園市南區競總成立。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤／桃園報導

2020總統立委大選倒數41日，「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場。隨著韓流消退，總統蔡英文人氣越來越高，幾乎場場造勢都是爆滿，這次桃園南區造勢會場，一樣是滿滿人潮。蔡英文致詞時喊話支持者「一票都不能少」。

「2020 蔡英文桃園南區競選總部成立大會」1日晚間在桃園登場，總統蔡英文和副手搭檔賴清德再度合體，行政院副院長陳其邁、桃園市長鄭文燦、客委會主委李永得，以及民進黨立委候選人鄭運鵬、鄭寶清、趙正宇、黃世杰、彭俊豪、蔣絜安都現身，呼籲支持者票投民進黨，讓蔡英文連任總統、民進黨國會過半。

賴清德致詞時表示，這一場大選不是藍綠之爭，而是守護台灣的選舉，面對中國大陸欺負台灣，已經欺負的很嚴重，台灣怎麼能再有藍綠對抗、族群之爭。他重申，這場選舉不是藍綠對抗、選舉之爭，懇請國人支持英德配，贏得總統大選，共同守護台灣的主權，守護台灣的民主，絕對不讓台灣成為第二個香港，「我們堅定地捍衛我們國家的主權。」

壓軸上台的蔡英文大讚鄭文燦市長做得非常好，中央地方配合很好。她舉「浪漫台三線」為例，大開曾以為台三線是「三條線」的國民黨立委黃昭順玩笑，「台三線已經是國際知名，現在沒有人問說，台三線是哪三條線了！」

蔡英文向支持者喊話，2020一定要投給願意建設國家的人，手中的選票一定要給願意為台灣努力拚經濟的政黨，「2020要投給蔡英文、賴清德，唯一支持民進黨，讓民進黨國會過半，蔡英文才好做事，台灣建設才會落實，台灣經濟才會更好，拜託大家，一票都不能少，2020台灣要贏！」