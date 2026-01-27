　
社會 社會焦點 保障人權

樂團攝影師涉「AI換臉性影像販售」被起訴　IG急轉不公開

記者黃翊婷／綜合報導

一名樂團資深攝影師被指控透過AI換臉技術，合成多名女樂手的性影像，並將相關假照片放到X等社群平台上販售。其中一名受害的女樂手表明，自己因此事遭到性騷擾長達4年，日前終於收到士林地檢署的起訴書，希望法律能夠制裁惡人。

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲女樂手控訴，遭圈內攝影師使用AI換臉技術合成不雅影像。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

據了解，涉案的攝影師在台灣樂團圈內十分有名，但他被指控，將多名女樂手的照片利用AI「Deepfake」換臉功能，合成性影像，並把這些照片公開在X等社群平台上販售，甚至留言引導網友性騷擾受害者，導致受害者受到巨大的輿論壓力。

其中一名受害女樂手去年勇敢站出來提告，她在個人社群平台表示，22日終於收到士林地檢署的起訴書，自己遭到該名攝影師引導網友性騷擾長達4年，對方甚至將相關不雅影片傳給她，讓她身心受創，如今她決定勇敢站出來，希望大家提供協助與保護，一起杜絕性騷擾、抵制檢討受害者，也希望法律能夠制裁惡人。

而在受害女樂手公布的起訴書內容中，該名攝影師已在警詢及偵查過程中坦承全部犯罪事實；但負責經營X帳號的另一名涉案人已經離世，檢方予以不起訴處分。目前，該名攝影師的IG帳號已經轉為不公開，詳細情況仍有待進一步釐清。

這起事件掀起台灣樂團圈人士高度關注，金曲樂團「大象體操」的成員張凱婷日前也在臉書發文，公開聲援受害女樂手，她強調，「我在這之前完全沒有認知到一個女生玩樂團竟然會發生這樣的事，但這就代表這可能發生在每一個玩樂團的女生身上。而沒有任何一個人應該這樣被對待。」

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：
(一) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(二) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。
(三) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

