蔡英文把駐台星國代表「黃偉權」錯喊「黃偉哲」　頓一下火速更正

▲總統蔡英文。（圖／攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨副總統候選人賴清德才口誤，把國民黨不分區立委候選人吳斯懷錯喊成「下架吳思瑤」。結果總統蔡英文2日接見「新加坡駐台北商務辦事處黃偉權代表」時，也把他誤稱成「黃偉哲」，不過她也馬上意識到講錯，只頓了一下便趕緊更正。

賴清德1日幫立委候選人吳思瑤站台，不料竟於受訪時口誤，把「下架吳斯懷」錯喊成「下架吳思瑤」。對此，賴清德傍晚在臉書上指出，或許會不小心唸錯一個字，但絕對不能投錯票，「民主不能歸零重來，捍衛台灣更沒有妥協空間」。

但是，口誤的不只有賴清德，蔡英文2日上午接見「新加坡駐台北商務辦事處黃偉權代表」，不小心把黃偉權稱為台南市長黃偉哲；不過，她馬上知道自己叫錯，趕緊說「黃偉權代表可以說是我們的見證者也是最好的夥伴。」

蔡英文表示，她提出新南向政策時，黃偉權就表達支持區域發展跟合作的政策，接續在執政過程也得到黃很多支持與協助，讓新南向推動上有豐富成果。

在台星之間的關係上，蔡英文表示，這幾年台灣跟新加坡越來越密切，來台旅客人數占東協十國當中排名第3名，而台灣到星國的旅遊人次，也比前年成長了7%。

在農產品方面，蔡英文表示，台灣農產品出口到新加坡，要感謝黃偉權幫忙，上個月農委會主委陳吉仲去新加坡推廣稻米有不錯成績，很希望台灣稻米可以如同台灣的芒果、蓮霧一樣得到新加坡人民的喜愛。

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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