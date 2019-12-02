雲端最前線／狂端「政策牛肉」真能實現？韓國瑜：教師節放假

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國民黨總統參選人韓國瑜再端出「政策牛肉」，提出三大全新政見，包括每年政府多支出3億元，全面補助身障者國民年金保費，「部分恢復」被砍掉的七天假，其中教師節確定會放假；並將成立「國政顧問學院」，持續為國家培育年輕政治人才，但韓國瑜喊出很多承諾都還沒實現，這些選民真的吃得到嗎？《雲端最前線》2日邀請民進黨立委參選人謝佩芬、台北市議員鍾小平、親民黨立委參選人李正皓、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨總統候選人韓國瑜1日回防高雄。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜回防高雄，總統蔡英文則在北部拉選票，新北市競選總部1日下午在板橋成立，面對對手韓國瑜日前喊話支持者「民調唯一支持蔡英文」，試圖操作民調。蔡英文致詞時正面回擊，強調「支持韓國瑜不需躲躲藏藏」，雙方一南一北互別苗頭，選戰火藥味十足。

大選倒數一個多月，總統蔡英文連任競選辦公室被視為最重要的「後勤部隊」，除了選戰事務外，還要為選情加溫、維持議題熱度，據了解，光是辦公室內就分成了「1部、5中心」，各司其職，這樣旁大的組織結構，能夠持續力抗「韓流」？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。