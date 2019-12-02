韓國瑜要蔡英文「出來辯論」　蔡競辦酸：是真辯還是假辯？





▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

距離2020總統大選只剩下40天，國民黨總統候選人韓國瑜1日受訪時，要求日前爆料妻子李佳芬家族盜採砂石的立委黃國昌，趕快勸總統蔡英文出來辯論。對此，蔡英文競辦發言人阮昭雄回應，不知道韓國瑜是要真辯論，還是假辯論？

針對黃國昌爆出的砂石案，韓國瑜1日受訪時回應，他的發言人系統講得很清楚，希望黃國昌有疑慮的話，趕快去檢舉，「如果他不檢舉，我們不排除提告，意圖使人不當選。」而韓國瑜也希望黃國昌「趕快勸他的學姐蔡英文出來辯論！」

關於韓國瑜要蔡英文出來辯論，阮昭雄表示，其實他們也不知道韓國瑜到底是真的要辯論，還是假辯論？如果是真的，那就靜待各方民間單位來整合。

根據中選會公布的程序表，12月13日公告總統、副總統選舉候選人名單後，將在12月14日至1月10日之間舉辦電視政見發表會。

依照《總統副總統選舉罷免法》第36條，總統、副總統選舉，候選人競選活動期間為28日，前項期間以投票日前一日向前推算；其每日競選活動時間，自上午7時起至下午10時止。而《總統副總統選舉罷免法》第45條更提到，中選會應以公費，在全國性無線電視頻道提供時段，供候選人發表政見，同一組候選人每次時間不得少於30分鐘，受指定之電視台，不得拒絕。總統電視辯論會以3場為限，每場每人限30分鐘；副總統候選人電視辯論得比照辦理，但以1場為限。

回顧2016年總統大選，總統電視辯論分別於2015年12月27日、2016年1月2日舉辦，副總統電視辯論則在2015年12月26日。更久之前2012年總統大選，總統電視辯論為2011年12月3日、2011年12月17日，總統電視政見則在2011年12月23日、2011年12月30日、2012年1月6日。

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