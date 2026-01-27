日圓急升！傳美日聯手干預匯率　台幣同步轉強

▲日圓急升。（圖／記者湯興漢攝）



記者張靖榕／綜合報導

日圓兌美元匯率26日快速升值，引發日本股市重挫，出口族群承壓，日經指數盤中一度暴跌超過1100點。市場高度關注美、日當局是否可能聯手干預匯市，相關動向也讓投資人聯想到「廣場協議2.0」的可能性。

亞洲貨幣包括台幣同步轉強

隨著日圓強彈，亞幣再度出現競升走勢，新台幣同步轉強，早盤一度大升1.68角，升破31.5元關卡，最高觸及31.41元。不過，午後外資轉為匯出，加上央行出手調節，升幅明顯收斂，終場僅小升7分，收在31.508元，升幅0.22％，表現落後日圓、韓元與新加坡幣等主要亞幣。

市場預期美日恐聯合干預

市場預期美日可能聯合干預，推升日圓兌美元持續走強，較上周末累計升值超過4日圓，一度逼近154日圓價位。日圓23日已出現兩波急升行情，從159區間迅速升破155關卡，創下去年8月以來最大單日漲幅，官方是否介入的揣測隨之升溫。受此影響，日本股市26日全面走低，午後跌勢擴大，日經指數終場下跌1.8％至52885點，東證指數收跌2.1％，報3552點。

多家外媒報導指出，日圓23日的強勢反彈，與紐約聯準銀行罕見向金融機構詢價有關。美媒引述知情人士說法，該行是在美國財政部指示下進行所謂的「匯率檢查」，這類動作通常被視為干預匯市的前兆，市場因此解讀美日當局已為聯合行動預作準備。

日官員迴避正面回答聯手干預

日本財務官三村淳26日表示，日本將依循去年9月美日財長聯合聲明精神，在必要時與美方保持密切合作，以妥善應對匯率波動，但對是否已進行匯率檢查或聯合干預，僅強調「將適時採取適當行動」。

日本首相高市早苗近期也多次對投機行為示警，強調政府將密切關注異常波動，並已承諾採取「一切必要措施」因應過度投機，進一步強化市場對官方可能介入的預期。

廣場協議2.0？



美媒分析指出，若美國正式介入，代表日本匯率政策不再是單邊行動，市場結構可能出現變化，部分投資人因此聯想到1985年美、日、歐聯手干預匯率的「廣場協議」。當年在高利率與資本流入推動下，美元大幅升值，美國貿易逆差擴大，5國最終聯合干預，使美元有序貶值，日圓在3年間升值近50％，學界亦有觀點認為，這成為日本經濟長期低迷的起點。

對於日圓此波走勢究竟是觸底反彈，還是短線行情，國內匯銀主管表示，央行仍在觀察，昨日午後已進場調節，將新台幣壓回31.5元附近，後續是否進一步升值，仍須視外資動向與央行態度而定。

央行統計顯示，截至昨日下午4時，美元指數單日下跌1.2％，日圓大漲2.69％，韓元升值1.68％，新加坡幣上漲0.71％，相較之下，新台幣僅升值0.22％，走勢相對克制，越南盾與人民幣分別升值0.2％與0.09％。