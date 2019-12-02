為砂石案被告！黃國昌酸韓辦：別按錯鈴　「等不及韓國瑜被法院認證」





▲黃國昌召開記者會回應韓辦聲明。（圖／ETtoday攝影中心）

記者袁茵／台北報導

立委黃國昌11月28日晚間指控李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年在行水區盜採砂石，並由時任立委的國民黨總統候選人韓國瑜關說、協調，使韓國瑜競選辦公室1日表示，2日將赴北檢提告黃國昌。對此，黃國昌1日晚間在臉書上酸說，「到底要告我什麼？」提醒韓國瑜別按錯鈴鬧笑話，「我等不及韓國瑜被法院認證！」

韓國瑜競辦1日晚間10點通知，韓國瑜競選總部發言人葉元之、韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元2日上午11點前往北檢，向時代力量立法委員黃國昌進行提告。

針對韓競辦要提告，黃國昌立刻發臉書回擊，「剛剛有人告訴我，韓國瑜發了『國瑜按鈴』採通，說明天要去按鈴告我。我真的覺得很好笑，到底要告我什麼？洩漏韓李家族在雲林不能說的秘密嗎？韓國瑜與周典論怎麼都搶著輪流耍寶？」

黃國昌酸說，提醒韓國瑜別按錯鈴鬧笑話，更請韓國瑜直接提自訴，也拜託承辦法官立即開庭公開審理，讓他們在公開法庭直球對決！「我等不及韓國瑜被法院認證！」也請韓國瑜千萬不要只是想提告訴，然後接下來再試圖用「偵查不公開」當擋劍牌，繼續閃躲問題。

其他人也看了這些．．．

►貪汙沒關到死！黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人 遭通緝趴趴走

►「超過追訴權時效才敢嗆」 黃國昌批韓國瑜：格局低落禁不起考驗

►一切禁得起檢驗！韓國瑜嗆黃國昌：拜託立刻去按鈴申告



相關熱門新聞．．．

►黃國昌秀新公文！問韓國瑜：1999到2002年的砂石地是否合法佔有？

►韓國瑜下毒誓「若貪污關到死」 柯文哲：不貪汙很困難嗎？

►韓國瑜毒誓「貪污關到死」 蔡英文：清廉是理所當然的事



►白白胖胖也是一種美