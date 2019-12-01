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屏東媽祖廟3萬人前發誓　韓國瑜曝父親離世前給最後9個字...韓粉聽完激動了！

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記者吳奕靖、許宥孺、翁進忠／屏東報導

2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜選在12月1日回到高雄，一整天下來連續跑了9個行程，最後一站來到屏東市慈鳳宮，沒想到短短250公尺的距離，就走了15分鐘才能走上造勢舞台，韓國瑜競選辦公室宣稱現場有3萬人，韓國瑜一看到現場群眾爆棚，特別開心，不但在媽祖廟前發誓自己當選之後，一定會會台灣人民服務，同時也自揭父親人生最後給自己的一段話是「兒子哇！世界上有神喔」，他感受到了！

▲韓國瑜出席屏東縣聯合競選總部成立。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜出席屏東縣聯合競選總部成立。（圖／記者翁進忠攝）

▲主辦單位宣布現場參與人數達3萬人。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

▲主辦單位宣布現場參與人數達3萬人。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

韓國瑜也特別跟現場的3萬人表示，抵達慈鳳宮的時候，跟媽祖請安參拜，自己在媽祖廟前跟所有屏東鄉親發誓，保證：「如果今天得到屏東縣鄉親的支持，讓我們明年1月11日得到支持，媽祖廟在上，我不敢說謊話，韓國瑜以及屏東縣幾名立法委員，我們是國民黨，我們曾經執政，我們曾經失去民眾的心，我們沒有辦法得到台灣人民的肯定，如果屏東鄉親願意再給國民黨一次機會，韓國瑜會帶領黨內立法委員，一定會苦民所苦、認真打拼」。

韓國瑜在致詞的時候，特別講到自己的父親是個軍人，從小就是個無神論者，直到在84歲的時候，把自己找來，當時的父親已經沒有辦法走路了，他就告訴自己一句話：「兒子哇！世界上有神喔！」韓國瑜反問：「爸爸，你不是無神論嗎？」，韓國瑜的父親回答：「不！我感覺得到」，所以韓國瑜表示父親離開人世的最後一句話是「兒子！這個世界上有神」，所以虔誠佛教徒的韓國瑜相信「舉頭三尺有神明」，所以在媽祖廟前他敢發誓，如果大家支持他選上總統，自已一定會建立清廉政府，一心一意為台灣人民服務。

▲主辦單位宣布現場參與人數達3萬人。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

▲主辦單位宣布現場參與人數達3萬人。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）▲主辦單位宣布現場參與人數達3萬人。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

▲主辦單位宣布現場參與人數達3萬人。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

▲主辦單位宣布現場參與人數達3萬人。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

▲主辦單位宣布現場參與人數達3萬人。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

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