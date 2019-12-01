共諜案被稱無情報價值　國安人士揭2疑點：典型大外宣手法

▲大陸媒體公布王立強三年前因涉詐騙案受審影片。（圖／翻攝自環球網）



記者陶本和／台北報導

「王立強共諜案」爭議，澳洲天空電視台（Sky News）引述當地情治官員說法，研判他是低階、邊緣角色，對當局沒有多大用處。對此，我熟悉國安人士提出2疑點分析，在澳洲近年飽受大陸介入、滲透之苦，且去年才通過「反外國干預法」之際，這篇「不具名」報導立場與情報局長日前公開說要嚴查差距甚遠；另外放消息給娛樂報，繞過主流大報，也不像澳洲官方的一般做法，高度懷疑屬典型大外宣手法。

自稱中國大陸間諜的王立強（Wang Liqiang，音譯）日前向澳洲情報局投誠，並在澳洲媒體上詳細描述如何影響台灣、香港、澳洲的選舉。澳洲天空電視台引述「當地情治官員」說法，對王立強的說法「高度懷疑」，研判他在中國大陸情報圈可能只是一個低階、邊緣的小角色，對澳洲當局而言「沒有多大用處」。

不過，在整體事件的背景上，熟悉國安人士指出，澳洲這幾年來，苦受大陸各種對內事務的介入，包括收買國會議員、壟斷採礦權、伸手大學校園、伸手情報系統，包括周邊南太島嶼進行戰略部署，抑制澳洲力量有關，「正也因為如此，澳洲在去年才通過劍指大陸的『反外國干預法』」。

▼澳洲情報局長柏格斯（Mike Burgess）罕見發出聲明回應共諜案。（圖／Mike Burgess推特）



熟悉國安人士提出2點質疑：他表示，把時間軸拉開，王立強投誠超過半年了，現在才說情報沒有價值，事實上基本資訊真假比對一下就知；另一方面是，如果真是情報單位要放消息，卻漏了雪梨晨驅、AGE等以澳洲政治為導向的媒體，基本邏輯上，並不像澳洲官方一般手法。

該人士分析，澳洲天空電視台（Sky News）引述的是「不具名」內容，比對不過幾天前澳洲情報局長柏格斯（Mike Burgess），罕見在自己的推特上貼出聲明，強調在事件報導前已經知悉此事，也一直積極在調查。這兩者間，在內容與態度上，有相當程度的差距。

國安人士說，不論態度、內容都有差距，前幾天情報局長才說要辦，接著總理也跳出來親自說明，在這當中多有弔詭之處，「這件事經過半年以上了，如果沒有東西可以查，情報局也查了這麼久，幹嘛不之前就說沒價值，還要繼續追？」

其次，是媒體操作痕跡的問題，國安人士說，，Sky News跟每日電訊，在澳洲屬於娛樂媒體為主的傳媒，跟雪梨晨驅、AGE是政治主流領域不同，在情報系統放消息的角度上來看，漏掉主要媒體邏輯也不太對，特別是沒有姓名，無法說服讀者」。

接著值得玩味的是，澳洲天空電視台透過推特帳號推播新聞中，有不具名網友在新聞下方留言帶風向，留言內容提到，認為王立強很有可能收了民進黨的錢，希望藉此影響2020總統大選結果。

熟悉國安人士說，回過頭來看，在訊息出來後，馬上有立場傾向對岸的媒體，藉著該報導下可疑推文，指控民進黨收買，但很快被發現是不具名網友留言帶風向，「這些動作基本上與大陸官媒操作手法很像，且是屬於跨國運作，高度懷疑屬典型大外宣手法」。

▲▼網傳外媒報導王立強收民進黨錢。（圖／翻攝自網路）

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