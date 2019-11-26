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快訊／韓國瑜台東大造勢　黃健庭現身低調站在第二排

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黃健庭台東站台韓國瑜 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲黃健庭（後排右二）出席韓國瑜台東聯合造勢。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台東報導

前台東縣長黃健庭在國民黨總統初選期間是鴻海集團創辦人郭台銘鎖定的副手人選，令人意外的是，在國民黨總統候選人韓國瑜26日晚間於台東縣造勢的場合中，黃健庭也親自到場，並站在第二排身後聆聽韓國瑜講話，當藍軍需要在台東凝聚大團結氣勢時，這位國民黨籍的前縣長對於力挺黨候選人的動作，顯然也不落人後。

與郭台銘關係深厚的黃健庭，當初是郭台銘內定的副手人選，郭台銘也多次大讚他的才能，讓台東翻轉、煥然一新，是不可多得的人才，並且支持他參選下一屆台北市長。

韓國瑜晚間在台東造勢場合上致詞表示，他非常感謝每一位現在站在這裡的人，一起支持國民黨的候選人。話鋒一轉，韓國瑜也批評民進黨，自己參加國民黨初選的時候莫名其妙冒出一個外面的孩子，現在大選剩下46天冒出一個間諜，以後選舉都不用做努力正事了，全部都抹黑就好，他呼籲台東鄉親團結支持國民黨、下架貪污腐敗的民進黨政府。

在這個造勢場合上，韓國瑜、饒慶鈴、黃健庭一同出席廖國棟、張志明、章正輝競選總部聯合成立大會，希冀在選前46天跟當地藍委一起衝刺選情，除了現場支持者約三千多人外，也有大批韓國瑜支持者從一早的行程一路跟到晚上造勢活動，替台東的夜晚增添了濃濃的選舉氛圍。

▲黃健庭出席韓國瑜台東造勢 。（圖／記者羅婉庭攝）

▲黃健庭出席韓國瑜台東造勢。（圖／記者羅婉庭攝）

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