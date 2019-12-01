韓國瑜提4綠委「不同政黨但我尊敬你」　轟「現在的民進黨」貪污腐敗

▲韓國瑜為立委候選人黃昭順站台。（圖／記者洪靖宜攝）

記者許宥孺、洪靖宜、洪正達／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜1日下午參加「韓國瑜&黃昭順聯合競選總部成立大會」，立委黃昭順是深耕左營、楠梓區的資深立委，現場湧入大批支持民眾，就連前總統馬英九、國民黨主席吳敦義也到場力挺；韓國瑜致詞時表示，過去和黃昭順擔任立委時，相當尊敬不同政黨的立委，像以前宜蘭縣立委陳定南、台北縣立委盧修一、嘉義市立委蔡同榮，因為他們「敢為人民講話」，不過現在的民進黨「卻是貪污腐敗的民進黨，已經離台灣人越來越遙遠」。

韓國瑜說，過去和黃昭順委員在立法院當同事時，「看到很多民進黨立委，我們政黨不一樣，但是我們很尊敬你，因為你有理想，敢為人民講話」，韓國瑜舉例：「像以前宜蘭縣立委陳定南、台北縣立委盧修一、宜蘭縣立委黃煌雄，這幾個立委有的已經往生，有的還在，還有像嘉義一輩子投入公投的蔡同榮，我們可以尊敬你，我們不同政黨，你的理想，你身上散出來的光與熱的理想性格，我是國民黨，我一樣尊敬你。」

不過話鋒一轉，韓國瑜抨擊：「今天的民進黨，我們已經看不到清廉勤政、愛鄉土的民進黨，我們看到的是貪污腐敗的民進黨，我們看到一個愛金錢、愛權利、愛自己吃香喝辣的民進黨，民進黨已經離台灣人越來越遙遠」，「民進黨不知道人民要的是什麼。」

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