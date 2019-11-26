陳樹菊當面鼓勵韓國瑜：為台灣做無我、無私、無利的領導人





▲韓國瑜拜訪陳樹菊女士。（圖／記者張榮恩攝，下同）

記者羅婉庭／台東報導

國民黨總統候選人韓國瑜26日下午拜會曾獲時代雜誌年度百大人物、富比士雜誌選為亞洲慈善英雄的台東愛心菜販陳樹菊。陳樹菊說，因為高雄市長韓國瑜26日要來台東跟她見面，高興的退掉了25號回高雄的車票，她也當面鼓勵韓國瑜，希望他為台灣做無我無私無利的領導人，「賣菜阿嬤對你有信心！」

陳樹菊女士首先敘述了她過去的經歷、退休後回饋台東，並鼓勵韓國瑜，為台灣做一個無私、無我、無力，一心為國的總統。陳樹菊表示，台東人給她機會做這些事，她過去賺台東人的錢，現在退休了，就要回饋給台灣。

她說「我不是企業家，以前也是艱苦人」，她的母親沒錢醫病、往生了，以前沒健保，要保證金，當時向善良人借了保證金來，社會捐獻的很多，但是送去台大也來不及，擺菜攤56年，現在身體不行了，她才退休。陳樹菊表示，她希望照顧台東人的子子孫孫，做的不多，「來也空空，去也空空，早上眼睛睜開，我還活著，賺到一條命，繼續奮鬥」

韓國瑜大讚，陳樹菊非常了不起，他也是賣菜的。陳樹菊說，在韓國瑜的就職典禮致詞時，演講內從講到他最喜歡的是北農果菜市場，當時她本來想站起來舉手說「我在這裡！」他說，想說有緣就跟他見面；可能是佛祖在轉的，讓她好做人，回來看縣長饒慶鈴做得這麼好，她覺得很高興。

韓國瑜說，看到樹菊阿姨很高興。陳樹菊馬上回應，「看到你更高興！要為台灣這塊土地奮鬥，看看台灣人有沒有這個福份」每次聽到韓國瑜講話，都很感動，但是她沒讀書，常常跟不上。

韓國瑜日前懇託饒慶鈴安排他拜會陳樹菊女士，饒慶鈴的父親、前立法院副院長饒穎奇也到場與會，饒穎奇也當面提醒韓國瑜，兩岸一定要和平。