快訊／青年連珠砲「為何年輕人不投你」　韓國瑜大讚：可用人才！

▲青年向韓國瑜連珠炮提問。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台東報導

國民黨總統候選人韓國瑜26日參訪台東縣TTMaker文創座談會，一名青年質問韓國瑜，知不知道「為何現在的年輕人不投你？」對此，韓國瑜當場大讚，這位年輕人是可用的人才，很有獨立思考能力，推薦台東縣長饒慶鈺找他進市府部門服務，這位青年也應該出來選議員。

該青年對韓國瑜表示，花東一日生活圈高速公路，確定有辦法做嗎？台灣的藍綠惡鬥讓好的法案長年卡關，將來有辦法解決嗎？鐵路電氣化的規劃從他讀高中到大學畢業才完成，環團綁架台東的問題也十分嚴重，政府有能力解決嗎？

針對台東的觀光發展緩慢，他指出，「難道一整年只靠季節性的熱氣球嗎？或是依靠元宵節一天的收入？台東才約十八萬人口，地廣人稀，難道不能有第三指標的音樂性活動可以舉辦嗎？」台東的海岸線很漂亮，為何不發展賽車產業？他建議，可以辦一個山海線賽車活動，且台東極度低薪，要怎麼做才能跟上其他縣市，都應該檢討。

他說，台東人口外移嚴重，不僅醫療、交通、建設、就業機會與其他縣市無法相比，民進黨執政三年半來，在地青年亦感受到百工百業蕭條，受經濟下滑連鎖效應影響嚴重，對未來迷茫

另外，他直指韓國瑜沒有說明政策為何都沒有實現，也從未說明離開高雄參選總統的理由，以及家庭的問題，韓國瑜都跟護家盟站在一起，對同志族群有什麼保障？青年發言後就直接離場。

該青年激動表示，活動現場被點到發言的人，是否都是韓陣營熟識的人，他多次舉手都沒有被點到，讓他十分不滿說「我上班要遲到了！」但他情緒激動不斷向前行，一度讓維安人員十分緊張，將他架開。

對於青年的提問，韓國瑜大力稱讚他表示，聽完青年的提問與件事，自己馬上建議饒慶鈺，這位年輕人是可用人才，有獨立思考的能力，應有能力為進入政府服務，但青年已經離場了，應該請人去尋找他。